101觀景台擠爆百人！粉絲自製霍諾德喝珍奶爬101海報應援

記者李薇／台北報導

美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）25日早上9點徒手攀登台北101，現場累積超過千人到場觀看，早上10點才開放參觀的觀景台也湧入超過百人，不僅手繪自畫像以及製作喝珍奶的加油海報，甚至有人特地等待長達2周時間，而台北101董事長賈永婕也在早上10：10抵達觀景台，見證歷史性的一刻。

▲粉絲製作霍諾德一手喝珍奶、一手攀爬台北101的加油海報。（圖／記者林明瑋攝）



早上9點半，台北101觀景台已有約50人排隊等待上86樓，希望能近距離看到霍諾德攀爬，在等待購票期間，持續低頭看手機直播，關注每個細節，甚至有人製作加油海報，只見霍諾德一手喝珍奶或是大嗑鳳梨酥、一手攀爬台北101，勇氣十足也充滿台灣味，粉絲Steven更表示，他從波士頓飛來台灣跨年，剛好聽到霍諾德要徒手攀登101，所以特地多留2周等待。

▲吳BOBO運用彩色手繪霍諾德自畫像為他打氣。（圖／記者林明瑋攝）



而現場有許多人是在霍諾德抵台練習時相遇，一名女性吳BOBO表示，當時跟霍諾德自拍之後獲得啟發，所以用很多色彩幫他畫了一張自畫像，今天特地來幫他加油，非常興奮。也有粉絲指出，他從2015年左右就開始關注霍諾德，甚至有收藏他的書，本身也喜歡攀岩，覺得蠻好玩的。

▲101觀景台湧入大批民眾見證歷史性的一刻。（圖／記者林明瑋攝）



霍諾德從5歲就開始攀岩，最具代表性的紀錄就是在2017年完成攀爬3000英尺高的酋長岩，全程僅花費3小時56分，是全世界第一個、也是唯一一位完成此壯舉的人；早在2013年他就曾想攀登台北101，但當時因為太過危險，無法成行，直到2026年終於有機會可以完成夢想。