上蜜粉總是卡粉、結塊？3個小細節改善斑駁底妝

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

很多人使用蜜粉都容易遇到卡粉、結塊或是斑駁的問題，不只是產品有沒有選對，手法也是很重要的一環，以下就來分享三個使用蜜粉的小技巧，只要在使用的時候多一些小細節，整個妝感就會有很大的提升。

Tips 1：蜜粉海綿要搓勻

習慣用絨毛粉撲上蜜粉的人用粉撲沾取粉體之後，絕對不可以馬上拍上臉，這樣很容易導致結塊、一坨卡在臉上，建議粉體附著在粉撲之後，先將粉撲對折，稍微左右搓揉一下，讓粉體可以在絨毛裡面均勻鋪開，後續輕拍上臉才能更加輕薄，同時達到定妝效果。

Tips 2：刷具沾取勻一下

喜歡使用刷具定妝的人，再沾取蜜粉之後，建議可以使用蜜粉的盒蓋，將刷具毛流稍微畫圓旋轉一下，讓粉體可以均勻的附著在刷毛上面，避免一次上臉鋪了過量的粉體，厚重還會斑駁。

Tips 3：先壓再刷

使用蜜粉撲基本上就是以輕拍的手法上妝，若是選用刷具，建議先用輕拍、輕彈的方式按壓在臉部需要定妝的部位、出油量較多的部位，然後再輕輕用刷毛毛尖在臉部清掃，把多餘餘粉掃掉，達到吸油卻又不會過於厚重。

【推薦單品】

＃資生堂 超聚光持光蜜粉，售價1650元

以1917年具有代表性的七色蜜粉為靈感，設計出全新的超聚光持光蜜粉，使用專玻尿酸持光粉末與七色珍珠光學，粉體不僅具有保濕度，而且相當細膩，淡淡的珍珠光澤同時擁有修飾肌膚暗沉的效果，總共推出#01水潤光感、#02清新霧感，以及日本／亞洲限定#03月光粉，絕對是溫柔光感美肌必備。

＃永和三美人 喵粉引力蜜粉撲－新年特別版，售價168元

MIT美妝刷具品牌永和三美人在新年時節，打造出超可愛的喵粉引力蜜粉撲，不僅是毛茸茸的灰貓、橘貓與黑貓，手上分別還拿著不同寓意的小物，灰貓手拿粉色桃花象徵超來好人緣、橘貓手拿招財元寶、黑貓則是迷你小魚寓意年年豐收，不僅外型超療癒，更能帶來好運氣。