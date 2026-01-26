星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克今（1／26） 起一連 3 天，針對星禮程會員推出大杯以上買一送一優惠，只要使用隨行卡或 APP 行動支付都能現賺一杯；伯朗咖啡周一也推本日、美式咖啡買一送一優惠。路易莎咖啡針對黑卡，續推上午 11 點前第二杯咖啡半價。大家一起來享小確幸。

星巴克於今起至 1／28 一連三天，推出星禮程會員專屬的「星享成雙 好友分享」活動，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，星禮程會員至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。

請注意此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，才可享有回饋，優惠品項不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、冰淇淋飲品與雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表。

伯朗咖啡館也在 1 月底前，每周一持伯朗 Lounge 卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以 Lounge 卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

路易莎針對黑卡會員，在 2 月底前續推上午 11 點前，第二杯咖啡半價優惠，此外門市精品咖啡「衣索比亞 夏娃藝妓日曬」，也推出原價 170 元，特價 150 元促銷。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機 T2、一航廈 3F、新二航廈 B2、二航廈 4F、二航廈 5F、二航廈 D3、二航管制 4F、三航廈 D15、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站 1F、清水站 3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101 典藏、京站、萬里、南港 LALA、星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市、苑裡稻香門市。