2026男生髮型推薦　CORTIS嚴成玹同款剪裁「Texture Cut」近年正流行

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Happy SEONGHYEON's Day！CORTIS嚴成玹迎來17歲生日，自出道以來嚴成玹都是以這款Texture Cut髮型亮相，Texture Cut剪裁方式沒有刻意的強調銳利線條，瀏海還有兩側頭髮自然垂落，後頸則像小狼尾造型；保留了一點延伸長度，在乾淨輪廓中融入中性氣質，正是近年韓國髮型圈流行的自然氛圍剪裁。

什麼是Texture Cut？

Texture Cut是近年在韓國非常流行的一種剪裁概念，比起追求整齊俐落的線條，它更重視頭髮本身的質感、空氣感以及自然流動度。這類剪髮會透過碎剪、打薄還有層次錯落，刻意弱化明確的剪裁邊界，讓髮型在不同角度、不同動作下，都能呈現自然變化，而不是被固定在單一造型裡。

2026男生髮型推薦：「Texture Cut」CORTIS嚴成玹同款剪裁，正是韓國髮型趨勢關鍵字

Texture Cut 4大剪裁重點

1、線條不銳利

Texture Cut在剪裁時會刻意避開一刀切的齊線設計，透過碎剪與不規則邊緣，讓髮尾與輪廓看起來更自然柔和。這樣的線條處理能降低造型的「人工感」，就算沒有特別整理，也不會顯得生硬或死板。

2、層次輕、有空氣感

不同於傳統層次剪會堆疊厚度，Texture Cut更重視髮絲之間的留白與空隙感。這個剪裁手法透過精準控制層次位置，讓頭髮在視覺上看起來輕盈、有空氣感，同時保留自然垂墜度，避免層次過多造成毛躁或是凌亂。

3、整理門檻低

這類剪裁的優勢之一，在於對造型技巧的依賴度較低。不需要長時間吹整或是大量造型品，只要簡單整理分線或用手撥順，就能維持好看的整體輪廓。

4、能讓頭型更立體

透過層次還有碎剪分散髮量，Texture Cut可以有效改善細軟髮容易扁塌、貼頭皮的問題，讓頭型自然的撐起來。無論正面、側面或後腦勺，都能呈現更立體的比例，整體臉型還有頭部輪廓都能看起來更加俐落有精神。

2026男生髮型推薦：「Texture Cut」CORTIS嚴成玹同款剪裁，正是韓國髮型趨勢關鍵字

哪些人適合Texture Cut？

1、不喜歡過度整理、追求自然感的人

如果你希望髮型在沒有刻意吹整、造型品用量極少的情況下，依然可以維持好看的輪廓、層次，那麼Texture Cut會是非常理想的選擇！

2、覺得頭髮容易厚重、貼頭皮的人

透過碎剪與輕層次設計，Texture Cut可以有效分散髮量，減少厚重感，同時改善細軟髮容易扁塌的問題，讓頭型在視覺上更立體、有空氣感。

3、初次想嘗試狼尾或層次短髮的人

對層次感髮型有興趣，卻又擔心層次打太高，Texture Cut能在保留輪廓特色的同時，弱化線條存在感，讓狼尾或是短層次髮型更貼近日常，也更容易駕馭。

4、偏中性風格、喜歡隨性感造型的人

Texture Cut還有一個大重點是「不強調性別輪廓」，線條自然、風格自由，很適合喜歡中性氣質的人，能展現低調卻有態度的造型效果。

2026男生髮型推薦：「Texture Cut」CORTIS嚴成玹同款剪裁，正是韓國髮型趨勢關鍵字

Texture Cut透過碎剪與輕層次，呈現出一種「不用特別整理，也能很有型」的自然感，這正是它成為今年韓國流行的關鍵剪裁原因！

