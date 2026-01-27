fb ig video search mobile ETtoday

孫芸芸超近自拍「全臉零皺紋」掀熱議！47歲活成27歲太讓人羨慕

>

孫芸芸超近自拍「全臉零皺紋」掀熱議！把47歲活成27歲太讓人羨慕！

▲孫芸芸。（圖／取自孫芸芸IG，下同）

圖文／CTWANT

孫芸芸最近在IG曬出一組「貼臉等級」的超近距離自拍，鏡頭幾乎零保留，臉蛋直接放大檢視，卻依然細緻乾淨、幾乎零瑕疵，自然光下狀態穩到不行！這種敢直接貼臉拍的自信一曝光，立刻引發網友熱議，紛紛直呼這顏值真的很難相信已經47歲。

仔細看這幾張近拍照，最加分的其實不是妝感，而是整體膚況呈現出的穩定與細嫩感。肌膚看起來透亮、乾淨，沒有泛紅或粗糙的痕跡，就算在超近距離下檢視，狀態依舊在線，這種「越放大越耐看」的膚質，也難怪會被網友反覆截圖討論。

孫芸芸超近自拍「全臉零皺紋」掀熱議！把47歲活成27歲太讓人羨慕！

而她能長期維持這樣的膚況，其實和她對保養的選擇邏輯有很大關係！孫芸芸曾分享，自己屬於偏乾、又容易敏感的膚質，因此在保養上特別重視穩定與修護，選擇敏弱肌也能安心使用的抗老保養，把保養變成生活節奏的一部分，而不是短期急救，讓膚況能長時間維持在平衡狀態。

孫芸芸超近自拍「全臉零皺紋」掀熱議！把47歲活成27歲太讓人羨慕！

至於讓氣色真正撐起來的關鍵，則和她現在固定進行的重訓習慣有關。重訓能促進血液循環與代謝，讓氧氣與養分更有效率地被送到全身，也能改善因作息或壓力造成的疲憊感，氣色自然看起來更紅潤、有精神。對她來說，健身不只是為了瘦，而是讓整個人從裡到外都維持在「在線狀態」。

孫芸芸超近自拍「全臉零皺紋」掀熱議！把47歲活成27歲太讓人羨慕！

也正因為保養與運動雙管齊下，她的狀態才會長期維持在高檔！難怪她和女兒同框時，總被網友說像姊妹，年齡感幾乎被氣色與膚況完全蓋過。47歲還能敢貼臉自拍、零瑕疵上鏡，真的不是偶然，而是長期選擇與自律累積出來的結果。

孫芸芸超近自拍「全臉零皺紋」掀熱議！把47歲活成27歲太讓人羨慕！

延伸閱讀
蔣萬安恭喜霍諾德「挨批收割功勞」　賈永婕1句話打臉酸民
陳漢典、Lulu婚宴席開70桌　「16道超狂菜色」星光名單全曝光
原始連結

關鍵字：

周刊王, 孫芸芸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了

壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了

星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯

星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯

宋慧喬捨愛馬仕背700元豹紋包　戴「嫉妒」紅帽好幽默

宋慧喬捨愛馬仕背700元豹紋包　戴「嫉妒」紅帽好幽默

最不顧家的三大星座男！TOP 1家庭是束縛　需要無拘束的自由 星巴克小熊玻璃杯台灣終於要賣了！1／28快為療癒衝一波 GD成為CASETiFY首位全球代言人！帥氣波紋手機殼今開賣　NIKE簽下LISA 安格斯12星座一周運勢1／26-2／1　天蠍社交圈小心內耗、水瓶存在感強 《愛情怎麼翻譯？》高允貞、金宣虎化學反應太犯規　私服心動感直接複製 冬天香味消散快？天冷更要用「香精」的５個理由 Melody 47歲還是又瘦又美！飯前先喝500cc　親曝最有感「MC瘦身法」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面