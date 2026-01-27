fb ig video search mobile ETtoday

《愛情怎麼翻譯？》高允貞、金宣虎化學反應太犯規　私服心動感直接複製

>

戲裡甜到戲外！《愛情怎麼翻譯？》高允貞、金宣虎化學反應太犯規，私服穿搭心動感直接複製

▲高允貞與金宣虎新劇《愛情怎麼翻譯？》話題度一路飆升。（圖／高允貞IG，下同）

圖文／CTWANT

近期話題度一路飆升的韓劇《愛情怎麼翻譯？》，高允貞與金宣虎「耳機傳情」的畫面甜到像不小心按到戀愛加速鍵，一邊是主動出擊、氣場全開的頂流明星，一邊是沉穩理性、專業滿分的多國語言口譯員，這種反差組合自帶心動濾鏡，還沒翻譯愛情，心就已經先陷進去了！

戲裡甜到戲外！《愛情怎麼翻譯？》高允貞、金宣虎化學反應太犯規，私服穿搭心動感直接複製

而兩人拍攝宣傳照時的化學反應，更是讓社群瞬間失守。相視而笑的眼神交流、若有似無的距離感，每一張都像在偷放戀愛彩蛋，逼得粉絲一邊尖叫一邊狂存圖。甜到讓人懷疑是不是拍了情侶寫真，直接替大家準備好一整季的心動指數。

戲裡甜到戲外！《愛情怎麼翻譯？》高允貞、金宣虎化學反應太犯規，私服穿搭心動感直接複製

戲裡甜到戲外！《愛情怎麼翻譯？》高允貞、金宣虎化學反應太犯規，私服穿搭心動感直接複製

戲外同樣話題不斷的，還有高允貞的私服穿搭。身為近年公認「顏值與氣質同步在線」的代表，她的日常造型完全是時尚編輯會默默存圖的等級，甜美、性感與高級感之間拿捏得恰到好處。

戲裡甜到戲外！《愛情怎麼翻譯？》高允貞、金宣虎化學反應太犯規，私服穿搭心動感直接複製

像宣傳照中那套黑色毛衣搭配黑色網襪，看似簡單卻暗藏小心機，再加上一頂貝蕾帽，瞬間把性感轉譯成法式氛圍。高允貞隨意捲頭髮、托腮的姿勢，更是把「不刻意卻很撩」發揮到極致。

戲裡甜到戲外！《愛情怎麼翻譯？》高允貞、金宣虎化學反應太犯規，私服穿搭心動感直接複製

高允貞另一套深藍色針織套裝，POLO衫設計搭配短裙，完全是學院風教科書。色系低調卻顯白，剪裁俐落又不失少女感，非常適合想嘗試知性路線卻又怕太成熟的人，直接複製也不會出錯。

戲裡甜到戲外！《愛情怎麼翻譯？》高允貞、金宣虎化學反應太犯規，私服穿搭心動感直接複製

在洋裝選擇上，高允貞則毫不保守。點點拼接白色V領高腰洋裝，復古元素與現代線條並存，高腰設計自然拉長比例，讓整體看起來輕盈又優雅。

戲裡甜到戲外！《愛情怎麼翻譯？》高允貞、金宣虎化學反應太犯規，私服穿搭心動感直接複製

花卉刺繡拼接蕾絲洋裝搭配荷葉領，則是滿滿的宮廷浪漫感，甜而不膩，完美示範什麼叫「精緻系戀愛穿搭」！

戲裡甜到戲外！《愛情怎麼翻譯？》高允貞、金宣虎化學反應太犯規，私服穿搭心動感直接複製

出席活動時，高允貞選擇黑色拼接白色刺繡的公主袖蕾絲洋裝，蛋糕裙裙擺層次感十足，氣場瞬間拉滿，貴氣卻不老氣。

戲裡甜到戲外！《愛情怎麼翻譯？》高允貞、金宣虎化學反應太犯規，私服穿搭心動感直接複製

如果說《愛情怎麼翻譯？》是在翻譯心動，那高允貞的私服穿搭，就是把浪漫翻成現實生活也能穿的時尚語言。

延伸閱讀
詹能傑「把面罩讓給民眾」不幸殉職　女醫悲嘆：若不改變就是默許悲劇發生
勇消詹能傑滿身大汗、燻黑畫面曝　叮嚀「屋內混亂雜物」成遺言
原始連結

關鍵字：

周刊王, 愛情怎麼翻譯？, 高允貞, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了

壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了

冬天香味消散快？天冷更要用「香精」的５個理由

冬天香味消散快？天冷更要用「香精」的５個理由

最不顧家的三大星座男！TOP 1家庭是束縛　需要無拘束的自由

最不顧家的三大星座男！TOP 1家庭是束縛　需要無拘束的自由

Melody 47歲還是又瘦又美！飯前先喝500cc　親曝最有感「MC瘦身法」 星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯 2026秋冬米蘭男裝週名人一覽！陳偉霆登台走秀　Ralph Lauren男神雲集 大谷翔平27萬日本名錶上手　搭BOSS西裝帥氣拿獎 香奈兒找小動物做衣服！高訂秀預告片夢幻登場　宛如《仙履奇緣》經典畫面 安格斯12星座一周運勢1／26-2／1　天蠍社交圈小心內耗、水瓶存在感強 如何判斷他對你有好感？5種「戀愛訊號」教你確定他的心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面