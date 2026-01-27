冬天香味消散快？天冷更要用「香精」的５個理由

▲偏冷的冬季適用香精。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

一到冬天，許多人會發現原本習慣使用的淡香水，怎麼好像一下就散了，甚至噴了卻沒人聞到。其實這不是香水失效，而是季節改變後，氣溫、肌膚狀態與嗅覺偏好都跟著改變。也因為如此，香精成了冬天特別受歡迎的選擇。為什麼香精最適合低溫的冬季呢？5個理由讓你一次瞭解。

#低溫會降低香味揮發

冬天氣溫低，香氣分子揮發速度變慢，清淡型香氛容易很快消失。香精因為香料濃度高，即使在低溫環境中，也能穩定釋放香味，聞起來不斷層。

#冬天肌膚乾，香味不好停留

香味需要依附在皮膚油脂上才能持久，但冬天皮脂分泌減少，導致留香度下降。香精本身油脂比例較高，更貼膚，也更耐聞，能彌補冬天肌膚乾燥的問題。

#厚重衣物需要更有深度的香氣

毛衣、大衣與圍巾容易吸附香味，若使用淡香水，很快就被衣料「吃掉」。香精香氣層次深、尾韻穩定，即使隔著衣服，也能留下細緻的香味存在感。

#冬天嗅覺偏好溫暖香調

天氣轉冷時，人們自然偏好能帶來安心感的氣味，如琥珀、香草、木質或麝香調。這些香調在香精中表現最完整，冬天聞起來不厚重，反而溫柔療癒。

#香精更適合近距離社交

冬天多半在室內活動，社交距離縮短。香精擴散慢、貼膚感強，不會一進門就「爆香」，而是在靠近時才被聞見，更顯得低調有質感。

▲香水濃淡持久度對照表。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

★香精推薦

▲Acqua di Parma 克羅尼亞經典淡香精臻選典藏版，100ml，11,200元。

香氛核心來自2024年馬達加斯加的諾西貝島豐收的白色依蘭依蘭，香味以義大利佛手柑、血橙、苦橙葉與葡萄柚的清新揭開香調序幕；迷迭香、柑橘葉精萃、廣藿香與香根草為這款柑橘芳香作品增添結構與精緻感。

▲BVLGARI 巍晶寶石香精，60ml，14,450元。

延續原本巍晶寶石淡香精象徵性的明亮柑橘與木質琥珀香調的對比，並由調香大師 Jacques Cavallier 詮釋，展現更深層次的濃郁、豐厚與感性魅力。

▲SW19 首爾系列 Midnight香精，100ml，7,980元。

甜美濃郁的櫻桃與黑巧克力香氣在空氣中擴散，伴隨如酒般的果實氣息，為夜晚增添迷人的深度。SEOUL Midnight 香精捕捉首爾夜晚最自由、感性的時刻，讓城市的能量持續流動。

▲EX NIHILO 湛藍之斐濃香精，50ml，9,700元。

以令人沉醉的寶石作為設計靈感，香氣結構以柑橘調、水果調、花香調、琥珀調與木質調交織，給人深層強烈的嗅覺體驗。

▲Chloé 玫瑰晨曦香精，50ml，5,150元。

全新香氛首次融合了濃烈的橙花香調，醇厚、飽滿如陽光熟成的果實，並帶有柔和柑橘氣息與獨特的玫瑰香氣交織而成，玫瑰跳脫了傳統的粉感束縛，綻放出清新氣息。

▲Jo Malone 琥珀與岩薔薇芳醇香水，100ml，7,950元。

靈感來自西班牙安達盧西亞的金黃山丘，以苦橙為夜晚揭開序幕，結合岩薔薇樹脂蘊含琥珀的感性、香草的溫潤及烘焙橡木的木質深度，綿延在柔美深邃的琥珀基調中，留下獨樹一格的溫暖木質氣。