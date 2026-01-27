fb ig video search mobile ETtoday

冬天香味消散快？天冷更要用「香精」的５個理由

>

▲香水。（圖／Pexels）

▲偏冷的冬季適用香精。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

一到冬天，許多人會發現原本習慣使用的淡香水，怎麼好像一下就散了，甚至噴了卻沒人聞到。其實這不是香水失效，而是季節改變後，氣溫、肌膚狀態與嗅覺偏好都跟著改變。也因為如此，香精成了冬天特別受歡迎的選擇。為什麼香精最適合低溫的冬季呢？5個理由讓你一次瞭解。

#低溫會降低香味揮發

冬天氣溫低，香氣分子揮發速度變慢，清淡型香氛容易很快消失。香精因為香料濃度高，即使在低溫環境中，也能穩定釋放香味，聞起來不斷層。

#冬天肌膚乾，香味不好停留

香味需要依附在皮膚油脂上才能持久，但冬天皮脂分泌減少，導致留香度下降。香精本身油脂比例較高，更貼膚，也更耐聞，能彌補冬天肌膚乾燥的問題。

#厚重衣物需要更有深度的香氣

毛衣、大衣與圍巾容易吸附香味，若使用淡香水，很快就被衣料「吃掉」。香精香氣層次深、尾韻穩定，即使隔著衣服，也能留下細緻的香味存在感。

#冬天嗅覺偏好溫暖香調

天氣轉冷時，人們自然偏好能帶來安心感的氣味，如琥珀、香草、木質或麝香調。這些香調在香精中表現最完整，冬天聞起來不厚重，反而溫柔療癒。

#香精更適合近距離社交

冬天多半在室內活動，社交距離縮短。香精擴散慢、貼膚感強，不會一進門就「爆香」，而是在靠近時才被聞見，更顯得低調有質感。

▲▼香水 。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲香水濃淡持久度對照表。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

★香精推薦

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲Acqua di Parma 克羅尼亞經典淡香精臻選典藏版，100ml，11,200元。

香氛核心來自2024年馬達加斯加的諾西貝島豐收的白色依蘭依蘭，香味以義大利佛手柑、血橙、苦橙葉與葡萄柚的清新揭開香調序幕；迷迭香、柑橘葉精萃、廣藿香與香根草為這款柑橘芳香作品增添結構與精緻感。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲BVLGARI 巍晶寶石香精，60ml，14,450元。

延續原本巍晶寶石淡香精象徵性的明亮柑橘與木質琥珀香調的對比，並由調香大師 Jacques Cavallier 詮釋，展現更深層次的濃郁、豐厚與感性魅力。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲SW19 首爾系列 Midnight香精，100ml，7,980元。

甜美濃郁的櫻桃與黑巧克力香氣在空氣中擴散，伴隨如酒般的果實氣息，為夜晚增添迷人的深度。SEOUL Midnight 香精捕捉首爾夜晚最自由、感性的時刻，讓城市的能量持續流動。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲EX NIHILO 湛藍之斐濃香精，50ml，9,700元。

以令人沉醉的寶石作為設計靈感，香氣結構以柑橘調、水果調、花香調、琥珀調與木質調交織，給人深層強烈的嗅覺體驗。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲Chloé 玫瑰晨曦香精，50ml，5,150元。

全新香氛首次融合了濃烈的橙花香調，醇厚、飽滿如陽光熟成的果實，並帶有柔和柑橘氣息與獨特的玫瑰香氣交織而成，玫瑰跳脫了傳統的粉感束縛，綻放出清新氣息。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 琥珀與岩薔薇芳醇香水，100ml，7,950元。

靈感來自西班牙安達盧西亞的金黃山丘，以苦橙為夜晚揭開序幕，結合岩薔薇樹脂蘊含琥珀的感性、香草的溫潤及烘焙橡木的木質深度，綿延在柔美深邃的琥珀基調中，留下獨樹一格的溫暖木質氣。

關鍵字：

冬季香水, 香精推薦, 留香技巧, 低溫香氣, 肌膚乾燥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了

壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了

最不顧家的三大星座男！TOP 1家庭是束縛　需要無拘束的自由

最不顧家的三大星座男！TOP 1家庭是束縛　需要無拘束的自由

星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯

星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯

Melody 47歲還是又瘦又美！飯前先喝500cc　親曝最有感「MC瘦身法」 大谷翔平27萬日本名錶上手　搭BOSS西裝帥氣拿獎 香奈兒找小動物做衣服！高訂秀預告片夢幻登場　宛如《仙履奇緣》經典畫面 7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降 2026秋冬米蘭男裝週名人一覽！陳偉霆登台走秀　Ralph Lauren男神雲集 如何判斷他對你有好感？5種「戀愛訊號」教你確定他的心 愛馬仕隱藏好物「Kelly 18」鎖釦皮帶默默竄紅　可繫、可背還能當髮飾

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面