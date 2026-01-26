fb ig video search mobile ETtoday

安格斯12星座一周運勢1／26-2／1　天蠍社交圈小心內耗、水瓶存在感強

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

這周的牡羊持續扮演著人氣王的角色，社群、朋友、同事之間的往來明顯熱絡，單身者這周很容易在朋友聚會中遇見讓你產生好感的人，雖然從聊天開始就有小小火花，但還需要多花一點時間確認。有對象者相處不必太過計較，順其自然的互動，彼此會更像朋友關係，若能一起參與活動、共同學習，感情會自然升溫。

【星星教授安格斯 1/26-2/1 星座運勢】金牛焦點圍繞職場，摩羯別勉強配合不對等關係

金牛4.21～5.20

這周的焦點都圍繞在職場，金牛座十宮星光閃耀，工作上曝光度高，然而愈忙碌愈要注意生活與工作的平衡，感情上若無暇互動，也需要多點言語關心，相約出遊千萬別遲到早退、忽略情人感受。單身者容易在工作場合、專業合作中被注意到，但你未必能Get到這些曖昧桃花，想要脫單就得放大情感的雷達，好好觀察周遭。

【星星教授安格斯 1/26-2/1 星座運勢】金牛焦點圍繞職場，摩羯別勉強配合不對等關係

雙子5.21～6.20

雙子受惠於海王星位移帶來影響，這周運勢上出現淺層變化，特別是人際與感情。單身者桃花多半來自理念相近的人，可能是聊天聊到停不下來、對世界看法很合拍的對象，很容易因為一段深夜長談而開始在意某個人。有伴者需要更多火花與發現，可以一起規畫旅行、合夥創業等，感情若只停留在日常瑣碎，將容易感到疲乏。

【星星教授安格斯 1/26-2/1 星座運勢】金牛焦點圍繞職場，摩羯別勉強配合不對等關係

巨蟹6.21～7.21

這周巨蟹座情感上不再侷限於小情小愛，對於感情中的相處關係，會思考得更多，你很難再接受表面的熱絡友好，反而會默默觀察對方是否值得信任。單身者可能對某人產生強烈在意，別太急著表態，慢慢靠近的同時，你也能更更多餘裕好好觀察。有對象者，容易談到金錢、信任、界線等議題。若能坦誠討論，關係會更穩。

【星星教授安格斯 1/26-2/1 星座運勢】金牛焦點圍繞職場，摩羯別勉強配合不對等關係

獅子7.22～8.22

受到火星七宮的影響力加劇，這周獅子座所有一對一關係的相處都將被放大，特別是情感中與情人的互動頻繁，兩人甜蜜感激升，但也要當心彼此因小事而放大情緒。與死黨密友之間互動可以適度保持距離，過於緊密的相處容易放大缺點。海王星位移之下，單身獅子雖然不急著脫單，但容易對某些人產生浪漫投射，尤其對氣質特別、背景特別的人，提醒自己慢慢看、仔細確認。

【星星教授安格斯 1/26-2/1 星座運勢】金牛焦點圍繞職場，摩羯別勉強配合不對等關係

處女8.23～9.22

處女座這周生活節奏忙碌，金星與火星合相加持下，各種情感火花四射，單身者容易在工作場域、合作互動、固定生活圈中遇到讓你心動的對象，特別是讓你相處起來很自在的人，只要對方展現穩定與誠意，就很容易慢慢打動你。有對象者不妨在感情中加強愛情的儀式感，多一點老派約會，彼此的感情將能再度回溫。

【星星教授安格斯 1/26-2/1 星座運勢】金牛焦點圍繞職場，摩羯別勉強配合不對等關係

天秤9.23～10.22

愛情宮位金星閃動，這周天秤戀愛能量被點亮，單身者走入荷爾蒙般的心動期，很容易因為玩笑、互動、氣氛而產生曖昧，請務必保持理性，避免一時暈船。有對象者，適合安排約會、增加互動樂趣，感情會明顯回溫。這周與朋友之間交流不少，但別一昧的為迎合別人而委曲自己，需要勇敢跳離某些不對等、不平衡的關係。

【星星教授安格斯 1/26-2/1 星座運勢】金牛焦點圍繞職場，摩羯別勉強配合不對等關係

天蠍10.23～11.22

天蠍座這周情感更內斂，單身者未必會有明顯桃花，但淡淡的情愫正安靜滋長中，不妨花點時間蘊釀等待。有對象者四宮家庭能量增強，渴望與情人能有家人般的相處與理解。海王星移步的這個周間，天蠍座社交也要小心內耗，勇敢表達自己的喜惡，才不會為了迎合他人而疲累。休假建議待在家、整理空間、陪伴重要的人，能讓情緒自然回穩。

【星星教授安格斯 1/26-2/1 星座運勢】金牛焦點圍繞職場，摩羯別勉強配合不對等關係

射手11.23～12.21

三宮中行星位衝，這周射手各方互動十分熱絡，人際間流竄的訊息八卦十分頻繁，混亂的風聲中得試著釐清邏輯，別被流言蜚語牽著走。單身者近期有著自然邂逅的緣分，與人相處只要別想太多，就很容易從聊天培養好感，曖昧多半從日常互動發生。有對象者這周適合多溝通、多分享生活瑣事，感情會因「被在意」而升溫。

【星星教授安格斯 1/26-2/1 星座運勢】金牛焦點圍繞職場，摩羯別勉強配合不對等關係

摩羯12.22～1.19

摩羯這周思考變得更理性，就算面對突如其來的情感碰撞，也不見得戀愛腦，單身者雖然難免孤單，然而能從家人、朋友群中找到溫暖，別勉強自己去配合不對等的關係。交往中的摩羯開始用更成熟的眼光看待感情，比起風花雪月，會更在意彼此是否願意為關係付出實際行動。這周在海王星位移下易有不安，學習活在當下、保持開闊的胸懷，狀態就會變好。

【星星教授安格斯 1/26-2/1 星座運勢】金牛焦點圍繞職場，摩羯別勉強配合不對等關係

水瓶1.20～2.18

本命宮位在太陽、水、金、火星的加持下，這周的你不論說話、做事都更有底氣，人群中的你存在感轉強，單身者桃花運提升，容易吸引他人目光，甚至有人主動靠近，但別因為被喜歡而忽略內心的感覺。交往中的瓶子別再過度壓抑自己，若對方願意理解、尊重，關係會變得更舒服，適時溝通，別擔心衝突。

【星星教授安格斯 1/26-2/1 星座運勢】金牛焦點圍繞職場，摩羯別勉強配合不對等關係

雙魚2.19～3.20

雙魚內在宮位持續顯化，這周感情走勢低調，進展腳步遲滯。單身者就算對某人有好感，也傾向默默觀察，究竟是真心還是是孤單，需要釐清。交往中的魚情緒感受會變得更細膩，相處過於密集容易產生爭執；朋友相處上，你需要遠離讓你疲憊的人。在海王星正式位移的這周，所有魚兒都需要多一點獨處、沉思，試著重新認識自己。

【星星教授安格斯 1/26-2/1 星座運勢】金牛焦點圍繞職場，摩羯別勉強配合不對等關係

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

【2026星座年運】天秤座年底財運會有不錯的回饋、射手座感情運佳，有新的好桃花、也有舊情復燃的可能，請好好把握！

2026尾牙抽獎必看！12星座開運密技，牡羊床底放紅包、雙魚靠一招腰纏萬貫

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯

星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯

最不顧家的三大星座男！TOP 1家庭是束縛　需要無拘束的自由

最不顧家的三大星座男！TOP 1家庭是束縛　需要無拘束的自由

Melody 47歲還是又瘦又美！飯前先喝500cc　親曝最有感「MC瘦身法」

Melody 47歲還是又瘦又美！飯前先喝500cc　親曝最有感「MC瘦身法」

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降 濱崎步看霍諾德攀台北101冒冷汗　吳建豪幸運合影 愛馬仕隱藏好物「Kelly 18」鎖釦皮帶默默竄紅　可繫、可背還能當髮飾 美周記／TOM FORD情慾無花果一聞就上癮、Diptyque臘梅香氛春節限定 霍諾德徒手攀登戰袍藏玄機？北面「一特殊細節」輕巧鎖住熱能 星巴克1／26起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯 地瓜代替米飯好處多！　營養師提醒「冰過再吃」效果更好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面