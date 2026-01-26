宋慧喬捨愛馬仕背700元豹紋包　戴「嫉妒」紅帽好幽默

▲宋慧喬穿義大利品牌Wild Donkey米奇圖案帽T配丹寧褲，戴MARKGONG紅帽 以及emis豹紋包。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女神宋慧喬是時尚圈寵兒，從頭到腳都有代言品牌，她剛升格為嬌蘭全球品牌大使外，近日又跨足醫美界成為德國BELOTERO代言人，同時身兼南韓服飾品牌MICHAA、台灣保養品牌MIRAE未來美、鞋履品牌 FitFlop、法國珠寶品牌CHAUMET、以及義大利時尚品牌Fendi的大使，每回出席活動總盡力曝光各品牌，私下她則走隨興路線，休閒帽T配丹寧褲顯然是她的最愛。





▲宋慧喬開心與工作團隊聚餐。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬近日與工作團隊聚餐，她安心展現真實自我，身穿以以美式復古與學院風著稱的義大利服飾品牌Wild Donkey帽T，印有米奇化身大廚作披薩圖案，俏皮設計洩露她的童心；她頭上戴的紅色帽子也很有趣，為大陸設計師品牌MARKGONG熱賣之作，因為帽子上有「JEALOUS」（嫉妒）字樣，意在表現「我美到讓你嫉妒」或「我就喜歡看你看不慣我」的自信。





▲宋慧喬成為嬌蘭代言人，形象照相當迷人。（圖／翻攝kyo1122 IG）

而私下喜歡拎愛馬仕（Hermès）宋慧喬，此次與工作戰友們聚餐造型可愛到底，改背南韓人氣品牌emis標誌性的豹紋包，由於材質輕薄且印花高級，深受南韓女星喜愛，更令人驚喜的是約700元便能入手。

