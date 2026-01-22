fb ig video search mobile ETtoday

孫藝真極簡黑裝藏不住女神氣勢　戴成排珍珠戒流露幸福光

▲▼ 孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真近日出席2026「Next On」Netflix Korea 活動，以極簡黑裝搭配TASAKI珍珠首飾亮相。（圖／TASAKI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星孫藝真11日度過44歲生日，她分享家庭慶生會影片引發粉絲熱烈討論，因為她與玄彬的愛子雖然未露臉，但可聽見他高唱生日快樂歌，緊著催促媽媽快吹蠟燭，讓孫藝真無奈又好笑回應要先許願，等蠟燭一吹完，兒子立刻興奮大喊吃炸雞，可愛的親子互動令人莞爾。這份甜蜜感她也帶入工作，近日出席Next on Netflix 2026 Korea活動，身穿極簡黑裝搭配TASAKI珍珠首飾，閃耀幸福光。

▲▼ 孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真佩戴TASAKI balance signature 18K白金鑲阿古屋珍珠戒指，118,000元。

孫藝真在Next on Netflix 2026 Korea活動上分享了拍攝古裝劇《醜聞》的心得，穿著低調黑裝登台，而身上的亮眼配件出自日本珠寶品牌TASAKI，佩戴品牌經典 balance signature 戒指，5顆阿古屋珍珠橫向排列於 18K 白金之上，呈現彷彿懸浮般的平衡結構，相當搶眼；她同時搭配danger horn diamonds pavé 耳環，鑽石鋪鑲的牛角輪廓前衛大膽，前端點綴溫潤碩大的南洋珍珠，巧妙在個性與優雅風格之間取得平衡。

▲▼ 孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真同時戴上TASAKI danger horn diamonds pave 18K黃金鑲鑽與南洋珍珠耳環，394,000元。

熱愛簡潔風格穿搭的孫藝真服裝無需花俏，但必定佩戴裝飾性強烈的首飾吸睛，日前她在朋友為她舉辦的慶生會上，穿著白色開襟衫，搭配日本品牌PLANT / PLANT白色耳環，兩者色系相呼應，流露清新氣息。

▲▼ 孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真日前出席朋友為她舉辦的慶生會，穿白色開襟衫配日本品牌PLANT / PLANT白色耳環。（圖／翻攝yejinhand IG）

►華莎低胸裝襯鑽鍊魅力十足　變裝演唱又帥又美

►大馬最美千金愛馬仕包天天換　指間閃耀卡地亞美洲豹鑽戒

孫藝真, TASAKI

