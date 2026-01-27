喬治娜登機包是愛馬仕「天花板」　豪奢貴婦派頭遊華府

▲喬治娜一身貴氣遊華府，戴巨鑽戒與卡地亞全鑽錶，拎愛馬仕鱷魚皮凱莉包。（圖／翻攝georginagio IG）

記者陳雅韻／台北報導

由亞馬遜（Amazon）耗資7,500萬美元拍攝的美國第一夫人梅蘭妮亞川普（Melania Trump）紀錄片《梅蘭妮亞》（Melania），日前於白宮內的臨時放映廳舉行了首場私人放映，川普夫婦邀請約70位親友與貴賓搶先觀賞，當中包括葡萄牙足球名將C羅（Cristiano Ronaldo）的未婚妻喬治娜（Georgina Rodriguez），足見雙方不凡交情，她佩戴全套祖母綠鑽石珠寶搭配低胸黑裝，貴氣亮相。





▲喬治娜搭私人飛機時的登機包為愛馬仕喜馬拉雅鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝georginagio IG）

喬治娜去年11月曾隨C羅到白宮拜會美國總統川普，並參加美國政商界重量級人物齊聚的晚宴，但此次她受邀到華府參加紀錄片《梅蘭妮亞》私人首映會，她單槍匹馬出席，從登上私人飛機那刻起就展現她的奢華作風，登機包是被譽為愛馬仕（Hermès）「天花板」的喜馬拉雅鱷魚皮柏金包，細看包上飾以她的名字造型的鑲鑽裝飾，更為華麗。





▲喬治娜受邀出席美國第一夫人梅蘭妮亞於白宮舉辦的個人紀錄片私人首映會。（圖／翻攝georginagio IG）

提早抵達華盛頓，喬治娜進行觀光行程，她披著皮草大衣，戴上巨鑽戒與卡地亞（Cartier）Baignoire全鑽錶，並拎著愛馬仕鱷魚皮凱莉包出遊；而參加紀錄片《梅蘭妮亞》私人首映會，她以低胸黑裝亮相，女主人梅蘭妮亞則以俐落白襯衫搭配高腰黑褲現身，帥氣裝扮贏得好評。





▲美國總統川普（左）現身白宮舉辦的私人首映會力挺老婆梅蘭妮亞。（圖／翻攝realdonaldtrump IG）