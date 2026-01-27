貝嫂獲藝術與文學騎士勳章　失和長子照例缺席與老婆曬恩愛

▲維多利亞貝克漢獲頒法國文化部授予藝術與文學騎士勳章。（圖／翻攝victoriabeckham IG）



記者陳雅韻／台北報導

時隔2017年獲頒大英帝國官佐勳章（OBE）近10年後，「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）再添殊榮。27日她於巴黎獲頒法國文化部正式授予「藝術與文學騎士勳章」（Chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres），表彰她在國際時尚與藝術領域的卓越貢獻，除了鬧不合的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）與長媳妮可拉佩茲（Nicola Peltz）缺席，其他家人均出席觀禮，給予她最大的支持。

▲維多利亞貝克漢發表感性演說感謝老公貝克漢的支持。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

在授勳典禮上，維多利亞身著深黑色長袖高衩禮服優雅現身，貝克漢與子女克魯茲（Cruz）、羅密歐（Romeo）及哈珀（Harper）全家人皆身著深色系正裝出席；時尚界好友「時尚惡魔」安娜溫圖（Anna Wintour）、開雲集團執行長弗朗索瓦安利皮諾（François-Henri Pinault）及 LVMH集團長子安托萬阿爾諾（Antoine Arnault）等都到場見證她的光榮時刻。

▲Kim Turnbull（左起）、羅密歐、哈珀、維多利亞貝克漢、貝克漢、克魯茲Jackie Apostel一同出席授勳儀式。（圖／翻攝victoriabeckham IG）





▲「時尚惡魔」安娜溫圖（左起）、法國文化部長Rachida Dati與貝克漢夫婦合影。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

法國文化部長Rachida Dati頒發「藝術與文學騎士勳章」給維多利亞貝克漢，讚揚她透過時裝秀創造了一套獨特的語言，她也發表了感性演說，點名老公貝克漢說：「這是一段漫長的旅程。大衛，我不僅感謝你作為我的丈夫，更感謝你身為我最初的投資者，看見了我對這份事業的熱情，以及建立一個讓我們都能引以為傲的品牌的決心。」她同時感謝父母、子女以及多年來信任其願景的商業夥伴。

▲布魯克林貝克漢在IG發限時動態與老婆妮可拉佩茲曬恩愛影片。（圖／翻攝victoriabeckham IG）



這場授勳儀式是長子布魯克林隔海掀家醜後，維多利亞貝克漢首露面，但她對於兒子的指控並未回應，布魯克林也照例缺席原生家庭的大日子，倒是在同時間與妻子妮可拉佩茲一起在IG分享親吻擁抱的甜蜜畫面，時機點耐人尋味。