fb ig video search mobile ETtoday

貝嫂獲藝術與文學騎士勳章　失和長子照例缺席與老婆曬恩愛

>

▲▼ 維多利亞貝克漢 。（圖／翻攝IG）

▲維多利亞貝克漢獲頒法國文化部授予藝術與文學騎士勳章。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

時隔2017年獲頒大英帝國官佐勳章（OBE）近10年後，「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）再添殊榮。27日她於巴黎獲頒法國文化部正式授予「藝術與文學騎士勳章」（Chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres），表彰她在國際時尚與藝術領域的卓越貢獻，除了鬧不合的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）與長媳妮可拉佩茲（Nicola Peltz）缺席，其他家人均出席觀禮，給予她最大的支持。

▲▼ 維多利亞貝克漢 。（圖／翻攝IG）

▲維多利亞貝克漢發表感性演說感謝老公貝克漢的支持。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

在授勳典禮上，維多利亞身著深黑色長袖高衩禮服優雅現身，貝克漢與子女克魯茲（Cruz）、羅密歐（Romeo）及哈珀（Harper）全家人皆身著深色系正裝出席；時尚界好友「時尚惡魔」安娜溫圖（Anna Wintour）、開雲集團執行長弗朗索瓦安利皮諾（François-Henri Pinault）及 LVMH集團長子安托萬阿爾諾（Antoine Arnault）等都到場見證她的光榮時刻。

▲▼ 維多利亞貝克漢 。（圖／翻攝IG）

▲Kim Turnbull（左起）、羅密歐、哈珀、維多利亞貝克漢、貝克漢、克魯茲Jackie Apostel一同出席授勳儀式。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

▲▼ 維多利亞貝克漢 。（圖／翻攝IG）

▲「時尚惡魔」安娜溫圖（左起）、法國文化部長Rachida Dati與貝克漢夫婦合影。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

法國文化部長Rachida Dati頒發「藝術與文學騎士勳章」給維多利亞貝克漢，讚揚她透過時裝秀創造了一套獨特的語言，她也發表了感性演說，點名老公貝克漢說：「這是一段漫長的旅程。大衛，我不僅感謝你作為我的丈夫，更感謝你身為我最初的投資者，看見了我對這份事業的熱情，以及建立一個讓我們都能引以為傲的品牌的決心。」她同時感謝父母、子女以及多年來信任其願景的商業夥伴。

▲▼ 維多利亞貝克漢 。（圖／翻攝IG）

▲布魯克林貝克漢在IG發限時動態與老婆妮可拉佩茲曬恩愛影片。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

這場授勳儀式是長子布魯克林隔海掀家醜後，維多利亞貝克漢首露面，但她對於兒子的指控並未回應，布魯克林也照例缺席原生家庭的大日子，倒是在同時間與妻子妮可拉佩茲一起在IG分享親吻擁抱的甜蜜畫面，時機點耐人尋味。

►孫藝真極簡黑裝藏不住女神氣勢　戴成排珍珠戒流露幸福光

►大馬最美千金愛馬仕包天天換　指間閃耀卡地亞美洲豹鑽戒

關鍵字：

貝嫂, 維多利亞貝克漢, 貝克漢, 哈珀, 布魯克林

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

大谷翔平27萬日本名錶上手　搭BOSS西裝帥氣拿獎

大谷翔平27萬日本名錶上手　搭BOSS西裝帥氣拿獎

霍諾德同款衣買得到　揮毫寫春聯繼續挑戰巔峰

霍諾德同款衣買得到　揮毫寫春聯繼續挑戰巔峰

CASIO福袋開賣藏上萬高階錶　有機會抽中超夯G-SHOCK戒指錶

CASIO福袋開賣藏上萬高階錶　有機會抽中超夯G-SHOCK戒指錶

ROSÉ無懼零下低溫照露美腿　超萌愛犬穿橫條裝搶鏡 永別了時尚大師！ 安海瑟薇送Valentino最後一程 霍諾德戴勞力士反映冒險精神　36萬「探二」日夜都清晰 壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了 星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯 最不顧家的三大星座男！TOP 1家庭是束縛　需要無拘束的自由 安格斯12星座一周運勢1／26-2／1　天蠍社交圈小心內耗、水瓶存在感強

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面