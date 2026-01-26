霍諾德同款衣買得到　揮毫寫春聯繼續挑戰巔峰

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德徒手攀登台北101的服裝全出自The North Face，鞋子為義大利品牌La Sportiva的黃色TC Pro專業攀岩鞋。（圖／記者李毓康攝）

記者陳雅韻／台北報導

美國攀岩家霍諾德昨（25日）挑戰徒手攀爬台北101成功，全身裝備格外受矚目，他是The North Face的簽約運動員，因此穿著品牌紅色T恤與SUMMIT巔峰系列Superior FUTURELIGHT™ 防水透氣機能長褲上陣，鞋子則是義大利戶外鞋履品牌La Sportiva的黃色TC Pro專業攀岩鞋，機能性配備助他圓滿登頂。任務完成後他特別參加The North Face活動，現場揮毫寫下「策馬登峰」春聯，展現持續探索挑戰巔峰的決心。

▲▼霍諾德 。（圖／公關照）

▲霍諾德於The North Face台北101門市揮毫「策馬登峰」春聯。（圖／品牌提供，以下同）

昨霍諾德在完成徒手攀爬台北101後，與同為攀登好手的Emily Harrington於The North Face活動同台分享心情，霍諾德全身行頭都出自The North Face SUMMIT Series 巔峰系列服裝，而近日所穿的外套則是最新馬年運動連帽外套，於品牌台北101門市都買得到。今上午他與妻子離台，現身機場時則換穿The North Face綠色T恤，為品牌做足宣傳

▲▼霍諾德 。（圖／公關照）

▲霍諾德穿的The North Face SUMMIT巔峰系列Superior FUTURELIGHT™ 防水透氣機能長褲。

▲▼霍諾德 。（圖／公關照）

▲霍諾德近日穿的The North Face SUMMIT巔峰系列馬年運動連帽外套台灣買得到。

霍諾德攀登台北101時所穿的黃色「戰鞋」也引起討論，是義大利戶外鞋履與山系裝備名家La Sportiva之作，具絕佳包覆性與靈活性，採用軟橡膠鞋底提升抓地力，精選的配備助他挑戰極限寫下新紀錄。

▲▼美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）登頂台北101，今抵達桃園機場準備離台。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲霍諾德今早離台也穿The North Face T恤。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）
 

►濱崎步看霍諾德攀台北101冒冷汗　吳建豪幸運合影

►霍諾德戴勞力士反映冒險精神　36萬「探二」日夜都清晰

霍諾德, 台北101, The North Face

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

