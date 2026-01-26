大谷翔平27萬日本名錶上手　搭BOSS西裝帥氣拿獎

▲大谷翔平（左）與妻子田中真美子盛裝出席BBWAA晚宴。（圖／翻攝mlb IG）

記者陳雅韻／台北報導

效力於道奇隊的日籍棒球明星大谷翔平，25日與妻子田中真美子一同出席在紐約舉辦的全美棒球記者協會BBWAA晚宴，他獲頒2025年度最有價值球員MVP，是他連續第2年國聯全票當選MVP，也是他個人生涯第4座、連續第3年的聯盟MVP。在此榮耀時刻，他身穿BOSS Made to Measure量身訂製服務西裝，搭配27萬元的日本名錶Grand Seiko，展現紳士風範。

▲大谷翔平抱著愛犬Decoy與獎座合影。（圖／翻攝shoheiohtani IG）

大谷翔平是BOSS全球代言人，因此出席重要場合總選擇BOSS當戰袍，此次出席BBWAA晚宴穿著BOSS量身訂製的深藍色西裝，並搭同色系襯衫與領帶流露好質感，老婆田中真美子則穿深藍色斜肩飄逸禮服亮相，夫妻倆以同色調服裝展現好默契。

▲大谷翔平領取國聯年度MVP獎，佩戴Grand Seiko靈感源自白樺樹的Evolution 9系列SLGH005腕錶，270,000元。（圖／翻攝mlbjapan IG）

除了代言BOSS，大谷翔平還身兼Seiko日本區代言人，昨出席BBWAA晚宴所戴的則是Seiko集團旗下高階品牌Grand Seiko靈感源自白樺樹的Evolution 9系列SLGH005腕錶，面盤細膩的裝飾紋路猶如品牌工坊附近的白樺樹森林，內載革命性的新機械式機芯Caliber 9SA5，動力儲存達80小時。