fb ig video search mobile ETtoday

大谷翔平27萬日本名錶上手　搭BOSS西裝帥氣拿獎

>

▲▼ 大谷翔平 。（圖／翻攝IG）

▲大谷翔平（左）與妻子田中真美子盛裝出席BBWAA晚宴。（圖／翻攝mlb IG）

記者陳雅韻／台北報導

效力於道奇隊的日籍棒球明星大谷翔平，25日與妻子田中真美子一同出席在紐約舉辦的全美棒球記者協會BBWAA晚宴，他獲頒2025年度最有價值球員MVP，是他連續第2年國聯全票當選MVP，也是他個人生涯第4座、連續第3年的聯盟MVP。在此榮耀時刻，他身穿BOSS Made to Measure量身訂製服務西裝，搭配27萬元的日本名錶Grand Seiko，展現紳士風範。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／翻攝IG）

▲大谷翔平抱著愛犬Decoy與獎座合影。（圖／翻攝shoheiohtani IG）

大谷翔平是BOSS全球代言人，因此出席重要場合總選擇BOSS當戰袍，此次出席BBWAA晚宴穿著BOSS量身訂製的深藍色西裝，並搭同色系襯衫與領帶流露好質感，老婆田中真美子則穿深藍色斜肩飄逸禮服亮相，夫妻倆以同色調服裝展現好默契。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／翻攝IG）

▲大谷翔平領取國聯年度MVP獎，佩戴Grand Seiko靈感源自白樺樹的Evolution 9系列SLGH005腕錶，270,000元。（圖／翻攝mlbjapan IG）

除了代言BOSS，大谷翔平還身兼Seiko日本區代言人，昨出席BBWAA晚宴所戴的則是Seiko集團旗下高階品牌Grand Seiko靈感源自白樺樹的Evolution 9系列SLGH005腕錶，面盤細膩的裝飾紋路猶如品牌工坊附近的白樺樹森林，內載革命性的新機械式機芯Caliber 9SA5，動力儲存達80小時。

►霍諾德戴勞力士反映冒險精神　36萬「探二」日夜都清晰

►TWICE志效愛戴23萬勞力士　招牌綠面錶絕配休閒穿搭

關鍵字：

大谷翔平, Grand Seiko, BOSS

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

霍諾德同款衣買得到　揮毫寫春聯繼續挑戰巔峰

霍諾德同款衣買得到　揮毫寫春聯繼續挑戰巔峰

CASIO福袋開賣藏上萬高階錶　有機會抽中超夯G-SHOCK戒指錶

CASIO福袋開賣藏上萬高階錶　有機會抽中超夯G-SHOCK戒指錶

ROSÉ無懼零下低溫照露美腿　超萌愛犬穿橫條裝搶鏡

ROSÉ無懼零下低溫照露美腿　超萌愛犬穿橫條裝搶鏡

永別了時尚大師！ 安海瑟薇送Valentino最後一程 霍諾德戴勞力士反映冒險精神　36萬「探二」日夜都清晰 星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯 最不顧家的三大星座男！TOP 1家庭是束縛　需要無拘束的自由 Melody 47歲還是又瘦又美！飯前先喝500cc　親曝最有感「MC瘦身法」 7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降 宋慧喬捨愛馬仕背700元豹紋包　戴「嫉妒」紅帽好幽默

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面