貝克漢夫婦都是愛馬仕大戶　拎大尺寸HAC當旅行袋

▲貝克漢（右）的旅行袋是愛馬仕帆布拼接金棕色皮革的Haut à Courroies（簡稱 HAC）手袋。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

正值巴黎高訂時裝周期間，明星名流齊聚巴黎，貝克漢（David Beckham）為老婆維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）獲頒法國文化部「藝術與文學騎士勳章」（Chevalier des Arts et des Lettres）而來，拎著愛馬仕（Hermès）超大的 Haut à Courroies（簡稱 HAC）手袋抵達酒店立刻引來搶拍，50歲的他旅行造型時尚有型。

貝克漢的旅行裝備樣樣是奢華精品，身穿「靜奢風」領導品牌 Loro Piana 2024 秋季男裝系列，以靛藍色立領工裝外套搭配同色系合身牛仔褲，展現其一貫不費吹灰之力的優雅品味；而他手上拎的是愛馬仕初試啼聲的包款Haut à Courroies，此寬大容量的梯形包最初於1892年面世，是專為裝載馬鞍與騎士靴子而設計，更在汽車年代化身為旅行包款，貝克漢的款式為帆布拼接金棕色皮革，並配以鈀金配件，雋永耐看。

▲維多利亞貝克漢獲頒法國文化部授予藝術與文學騎士勳章時拎愛馬仕鱷魚皮凱莉包。（圖／CFP）



維多利亞貝克漢也是愛馬仕擁護者，出席授勳典禮當天，她拎著市價超過200萬元的愛馬仕黑色Kelly 28手袋，此包款全亮面短吻鱷魚皮打造，與她的黑色洋裝完美相襯，黑得有層次。

