fb ig video search mobile ETtoday

貝克漢夫婦都是愛馬仕大戶　拎大尺寸HAC當旅行袋

>

▲▼貝克漢 。（圖／CFP）

▲貝克漢（右）的旅行袋是愛馬仕帆布拼接金棕色皮革的Haut à Courroies（簡稱 HAC）手袋。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

正值巴黎高訂時裝周期間，明星名流齊聚巴黎，貝克漢（David Beckham）為老婆維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）獲頒法國文化部「藝術與文學騎士勳章」（Chevalier des Arts et des Lettres）而來，拎著愛馬仕（Hermès）超大的 Haut à Courroies（簡稱 HAC）手袋抵達酒店立刻引來搶拍，50歲的他旅行造型時尚有型。

貝克漢的旅行裝備樣樣是奢華精品，身穿「靜奢風」領導品牌 Loro Piana 2024 秋季男裝系列，以靛藍色立領工裝外套搭配同色系合身牛仔褲，展現其一貫不費吹灰之力的優雅品味；而他手上拎的是愛馬仕初試啼聲的包款Haut à Courroies，此寬大容量的梯形包最初於1892年面世，是專為裝載馬鞍與騎士靴子而設計，更在汽車年代化身為旅行包款，貝克漢的款式為帆布拼接金棕色皮革，並配以鈀金配件，雋永耐看。

▲▼貝克漢 。（圖／CFP）

▲維多利亞貝克漢獲頒法國文化部授予藝術與文學騎士勳章時拎愛馬仕鱷魚皮凱莉包。（圖／CFP）

維多利亞貝克漢也是愛馬仕擁護者，出席授勳典禮當天，她拎著市價超過200萬元的愛馬仕黑色Kelly 28手袋，此包款全亮面短吻鱷魚皮打造，與她的黑色洋裝完美相襯，黑得有層次。
 

►貝嫂獲藝術與文學騎士勳章　失和長子照例缺席與老婆曬恩愛

►大馬最美千金愛馬仕包天天換　指間閃耀卡地亞美洲豹鑽戒

關鍵字：

貝克漢, 維多利亞貝克漢, Hermes, 愛馬仕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

貝嫂獲藝術與文學騎士勳章　失和長子照例缺席與老婆曬恩愛

貝嫂獲藝術與文學騎士勳章　失和長子照例缺席與老婆曬恩愛

大谷翔平27萬日本名錶上手　搭BOSS西裝帥氣拿獎

大谷翔平27萬日本名錶上手　搭BOSS西裝帥氣拿獎

霍諾德同款衣買得到　揮毫寫春聯繼續挑戰巔峰

霍諾德同款衣買得到　揮毫寫春聯繼續挑戰巔峰

CASIO福袋開賣藏上萬高階錶　有機會抽中超夯G-SHOCK戒指錶 ROSÉ無懼零下低溫照露美腿　超萌愛犬穿橫條裝搶鏡 永別了時尚大師！ 安海瑟薇送Valentino最後一程 霍諾德戴勞力士反映冒險精神　36萬「探二」日夜都清晰 壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了 星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯 安格斯12星座一周運勢1／26-2／1　天蠍社交圈小心內耗、水瓶存在感強

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面