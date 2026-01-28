摩納哥王妃長大衣配長靴禦寒　高挑身材好吃香

▲摩納哥親王阿爾貝二世（左）與夏琳王妃（右），帶龍鳳胎兒女出席聖德沃特（Saint Devota）慶祝活動。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

冬季天氣冷颼颼，如何穿得保暖又時尚，摩納哥夏琳王妃完美示範。26日她與摩納哥親王阿爾貝二世帶著一雙龍鳳胎兒女出席摩納哥守護聖人聖德沃特（Sainte-Dévote）的慶祝活動，旨在紀念一位於 4 世紀殉道的科西嘉年輕基督徒，在碼頭進行傳統焚船儀式，並舉行無人機燈光秀，當晚長時間的戶外活動夏琳王妃身穿長大衣搭配黑色長靴禦寒，拎著她近期最愛的Prada包，優雅大氣。





▲夏琳王妃身穿Dolce & Gabbana大衣搭Gianvito Rossi長靴，手拎Prada Panier黑色手袋。（圖／palaisprincierdemonaco IG）

南非奧運游泳隊出身的夏琳王妃，身高177公分，高挑身材穿起長大衣格外出色，長大衣加上長靴已成她冬季的標誌性穿搭，此次出席聖人聖德沃特活動所穿的大衣，為義大利品牌Dolce & Gabbana之作，要價13萬元的大衣內裡暗藏巧思，為時髦的豹紋圖案設計；此外，她搭配英國凱特王妃也喜愛的鞋履品牌Gianvito Rossi黑色長靴，帥氣又保暖。





▲夏琳王妃另一套禦寒裝為法國品牌NOUR HAMMOUR駝色麂皮風衣配Miu Miu長靴，手拎Prada Panier駝色手袋。（圖／CFP）

而Prada以Saffiano皮革製成的Panier手袋近期成為夏琳王妃的心同好，已連續曝光黑色與駝色款式，她早先拎駝色包時與服裝色系也相呼應，當時穿法國品牌NOUR HAMMOUR駝色麂皮風衣配Miu Miu長靴，雖是同色系但不同材質，創造出層次感。

