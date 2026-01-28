日本旅遊購物指南！三宅一生BaoBao價差超有感、「愛馬仕平替」必掃

記者鮑璿安／綜合報導

當日圓持續走弱，赴日旅遊掀起新一波「搶買潮」，不只藥妝、零食與電器超划算，不少本土品牌與精品商品也成為台灣旅客搶買清單。以下整理5個在日本入手更划算、更值得買的品牌，從潮流設計、日系職人風到高級精品風格應有盡有，一起來看看這趟日本行有哪些「必帶」戰利品吧！

1. BAO BAO ISSEY MIYAKE

來自三宅一生的經典支線 BAO BAO，憑藉幾何拼接設計、輕巧實用的材質與百搭造型感，在亞洲市場擁有廣大粉絲。日本本地價格相較台灣專櫃約便宜 20～30%，以最熱賣的 Lucent 系列為例，日本售價常落在新台幣 9,000 至 12,000 元之間，台灣專櫃則接近 NT$15,000，差價十分有感。部分期間限定色更僅限日本販售，具收藏與稀有價值。

2. beautiful people

這個近年爆紅的日本品牌以職人工藝聞名，特別是將騎士夾克、西裝等經典單品重新解構設計，強調極簡卻高品質的製作工法，穿出摩登卻不過分鋪張的都市風格。皮件更是代表作，質感堪比精品卻不到精品價格，在日本入手一個小包多落在新台幣 NT$6,000～10,000 區間，是近年被封為「愛馬仕平替」的新寵品牌。

3. Louis Vuitton

精品當然也是不少遊客的必逛目標，LV的皮夾、小型肩背包、旅行袋等經典款，在日本匯差加上稅退機制下能省下至少新台幣 3,000～8,000 元不等，熱門的Monogram老花款式更有望以台灣定價的8折拿下。且日本門市貨量豐富、排隊制度嚴謹，也更容易買到台灣專櫃缺貨的熱門款式。

4. Onitsuka Tiger

鬼塚虎作為日本原創的運動潮鞋品牌，融合復古運動風與東洋美學，在歐美與亞洲市場都擁有高度辨識度。經典款 MEXICO 66、DELECITY 都是熱賣型號，日本在地入手約落在 NT$2,500～4,000 元，且常推出僅在日本販售的限定配色或聯名版本，是許多潮人赴日必買鞋款之一。

5. 日本本土選品店UNITED ARROWS、BEAMS、nano・universe

這些選品店集結自家設計與國際品牌，風格橫跨復古學院風、城市簡約、山系 outdoor，是男裝、女裝與通勤族都能找到寶藏的地方。價格中高，不過材質用料優秀，針對亞洲人身型設計非常合身，若想入手品質好、價格合理且設計感十足的日系時裝，不妨前去逛逛，也是除了快時尚以外的不同選擇。