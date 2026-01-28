香氛蠟燭也能玩疊香！搭配基準、使用技巧全解析　打造獨一無二的居家質感

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、fragrancesoftheworld.com、達志示意圖

英倫香氛品牌Jo Malone曾以糅香的用香概念，讓香氣客製化專屬自己的氣味，法國沙龍香氛Diptyque在近期也提出香氛蠟燭疊香的用法，創造居家空間更多可能，10/10香氛訓育講師Rhys更分享專業的技巧與方法，即使新手也可以輕鬆疊搭出充滿個性風格的氣息。

＃什麼是香氛蠟燭疊香？

以往香氛蠟燭的使用方法，多專注在空間與香氣的適配度，比如：臥室較適合放鬆感的薰衣草、鼠尾草，書房可以選用柑橘調或是木質調等，而Diptyque在近期首度提出香氛蠟燭疊香的技法，透過同時點燃2支以上的香氛蠟燭，讓各自的香氣在空氣中交融，營造全新的感官體驗。

＃要如何才能疊出好聞的香味？

雖然說氣味好不好聞有如味覺般因人而異，擁有非常多種玩法，Rhys指出，「疊香的基本理論其實是來自香氛研究者Michael Edwards在1983年提出的『香調輪』，其中鄰近的香調就帶有更多的相似性，對向的香調就有更多的對比性。」

對於新手來說，Rhys建議，不妨可以先從香調本身的「相似性」來著手，「具有相似性的香材因為有比較多同類型的香氣分子，又或是給人的香氣印象類似，所以更適合疊香，比如木質調香氣就和琥珀、東方、柑橘調更貼近；大家熟知的花香調就和辛香、綠色、水生、果香調有更好的相似性，是可以優先嘗試的組合。」

進階的玩家則可以試試看「互補性」的香氣層疊，因為整體香氣的跨度更大，表現出來的方式當然會有更加顯著的差異，當然也非常考驗技巧，需要多次嘗試也許可以找出很華麗或是意想不到的香氛體驗。

＃怎麼確定疊香出來的味道？

以糅香為例，可以透過兩支香水分別噴灑在不同的試香紙上，重疊嗅聞來了解整體香氣結構，但香氛蠟燭堆疊多是點燃在空中釋放，想要提前預知香氣的呈現，Rhys指出，可以將兩顆蠟燭拿起，在鼻子前繞圈，讓兩款蠟燭表面的香氣分子逸散在空間中，就會更真實的感受到疊香的香氣表現。

＃香氛蠟燭點燃的技巧？

簡約概念是在同一空間使用兩款不同香氣的蠟燭，但其實小細節也會取決於最後聞到的香味，最基本的方法就是把兩款香氛蠟燭並排擺放，可以呈現出來的味道最為均勻，若是想要凸顯每一支的香氣，可以將一顆蠟燭擺放在活動較高的區域，另一顆擺放在較遠的位置，類似襯底的修飾概念，當然不同g數容量以及燭心多寡，也會影響該味道的濃郁度。

＃香氣協調度高的香氛蠟燭搭配推薦。

➺Diptyque 無花果＋柏樹香氛蠟燭

清新感的綠意總是給人心曠神怡的感受，Diptyque具有高人氣的無花果香氣充滿多汁清爽的味道，輔以淡淡奶香，讓人聞過就難以忘懷，搭配松針清冷感的柏樹，一秒就讓人宛如置身在希臘綠蔭下，充滿渡假氛圍。

➺Diptyque 含羞草＋清雅水煙香氛蠟燭

以日式極簡的侘寂風格，是近年很受歡迎的居家氛圍，透過含羞草模擬天然建材的顆粒，日式庭園中岩石的輪廓，一抹清雅水煙獨特的輕煙氣息，給人樹影交錯、淡雅沉靜的空間質感。