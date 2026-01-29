UNIQLO新春限時特惠390元穿新衣！Gap「全場5折起」馬年復古大學T登場

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

春節將近，換季穿搭也迎來最佳入手機會！UNIQLO 於1月30日至2月5日推出2026年春裝限時優惠活動，精選多款人氣單品下殺回饋，包括話題針織衫、防風機能外套與牛仔褲等，搭配滿額贈活動，讓消費者用實惠價格打造全新一年的時尚日常。Gap則推出超應景的馬年系列，穿上充滿美式學院風的小馬圖騰上衣走春拜年去！

▲▼ 快時尚綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 快時尚綜合 。（圖／品牌提供）

▲柔滑棉POLO針織衫售價 NT$1,290，1/30(五)-2/5(四)期間限定價格 NT$990。（圖／品牌提供）

▲▼ 快時尚綜合 。（圖／品牌提供）

▲女裝羅紋亨利領T恤 售價 NT$590，1/30(五)-2/5(四)期間限定價格 NT$390。（圖／品牌提供）

▲▼ 快時尚綜合 。（圖／品牌提供）

▲女裝 防風立領布勞森外套售價 NT$1,690，1/30(五)-2/5(四)期間限定價格 NT$1,490。（圖／品牌提供）

UNIQLO  2026 年春裝限時優惠，主軸聚焦精緻現代日常，強調柔和色調與高實穿設計。主打柔滑棉 POLO 針織衫，選用親膚細緻棉料，搭配半開襟與微短版剪裁，兼顧俐落輪廓與層次搭配彈性，推出米白、嫩粉、淡藍等春季色系，活動期間限定價 NT$990，成為換季衣櫃的實用核心。防風立領布勞森外套則以防風防潑水面料結合極簡立領設計，適合春節出遊與通勤穿著，原價 NT$1,690，優惠價 NT$1,490。UNIQLO and JW Anderson 聯名系列同步更新春色，牛津寬版襯衫與直筒牛仔褲延續英倫學院風格，輪廓更為寬鬆休閒，兩款單品活動期間皆為 NT$990。活動期間單筆消費滿 NT$2,000，贈送馬上好運輕旅袋乙個。

▲▼ 快時尚綜合 。（圖／品牌提供）

▲Gap 鎖定農曆新年檔期，推出馬年系列以開運紅結合品牌經典藍色，將生肖意象融入美式復古風格。（圖／品牌提供）

▲▼ 快時尚綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 快時尚綜合 。（圖／品牌提供）

Gap 鎖定農曆新年檔期，推出馬年系列以開運紅結合品牌經典藍色，將生肖意象融入美式復古風格。系列主打圓領刷毛上衣與 Logo 連帽上衣，透過仿舊印刷、駿馬剪影與圖騰設計，傳遞奔騰前進與好運寓意，並延伸至女裝與童裝，打造親子皆宜的過年穿搭。部分童裝款式加入品牌小熊與新年元素，增添節慶趣味。售價帶從 NT$999 至 NT$1,699 不等，涵蓋刷毛上衣、針織衫與連帽單品。同步推出新春紅運回饋活動，1 月 22 日起全台門市與官網正價商品享 6 折，促銷商品折上折，最低 5 折起。

