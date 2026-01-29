李多慧百褶裙搭NB鞋示範超甜開運穿搭　柯震東想找她當韓文家教

記者鮑璿安 ／綜合報導

新春將至，New Balance 在信義區打造《NB 好事轉運站》揭開 2026 開運潮流序章，柯震東與李多慧一同現身並示範全新鞋履，由於柯震東自曝最近萌生學韓文的想法，被問到李多慧是否可以當他的韓文家教，柯震東則笑說：「她太忙沒有時間啦！」但李多慧仍現場開始教學模式，也大讚柯震東的韓文說得很標準。

▲李多慧選穿粉嫩色調的 NB 204L，柯震東則以率性風格登場，腳踩經典復古輪廓的 NB 2010 。（圖／記者黃克翔攝）

李多慧透露自己因電影《那些年，我們一起追的女孩》而認識柯震東，當時就留下深刻印象，笑說：「台灣男生都這麼帥嗎？」柯震東則逗趣回應，「還有更帥的，像許光漢」，兩人也一起完成「好事成雙舞蹈挑戰」，展現極佳默契。李多慧選穿粉嫩色調的 NB 204L，搭配百褶裙與短版飛行外套，甜美中帶點活潑。她表示這款鞋不僅好穿、也非常顯腿長，讓她一眼愛上。柯震東則以率性風格登場，腳踩經典復古輪廓的 NB 2010，搭配深色褲裝與羊毛外套，他表示自己特別喜歡這雙鞋的街頭感，穿起來舒適又不失態度。





▲ 柯震東、李多慧也一起完成「好事成雙舞蹈挑戰」。（圖／記者黃克翔攝）

NB 204L 與 NB 2010 是本次新春主打鞋款，前者以 70 年代復古跑鞋為靈感，打造出纖薄輕巧的輪廓，選用全麂皮質感搭配甜美粉、雪霧灰等新春色系，強調修飾腿型的視覺效果；後者則延續千禧年代機能跑鞋風格，鞋面採用短麂皮與網布拼接設計，搭載 ABZORB 緩震科技，展現低調卻細膩的復古魅力，適合打造個性穿搭。

現場同步開展的《NB 好事轉運站》互動活動吸引大批民眾參與，從拉霸機、扭蛋機到抽籤儀式，三大「好運關卡」將轉運概念具象化，為參加者送上滿滿祝福與好運。凡參加活動還有機會獲得限量贈品與購物金，加碼推出 NB 官方帳號限定抽獎與優惠回饋。

看更多馬年限定鞋履

PUMA

PUMA 推出馬年限定彪足馬力系列，集結 BELLA、CAVEN、SPEEDCAT 三大人氣鞋型，主打新年開運概念！設計細節融入馬蹄鞋扣與馬尾結，象徵馬到成功與好運隨行，薄底輪廓強調腳踏實地的穿著感受。配色以招福白、招桃粉等新年色系為主，讓鞋款成為造型亮點。系列鎖定日常穿搭與走春情境，兼顧實穿與節慶氛圍。

Onitsuka Tiger

Onitsuka Tiger 為旗下經典款式 MEXICO 66 注入馬年意向，延續經典鞋型並注入濃厚節慶寓意。鞋墊鋪滿馬蹄圖樣，象徵步伐穩定向前，鞋身點綴金色七釘馬蹄鐵作為幸運符。側身虎爪紋以復古筆觸呈現，搭配深暖紅色調展現層次感，鞋尾拼接仿馬毛材質增添動感，另附兩款可替換鞋帶，對應不同穿搭風格。