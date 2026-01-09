fb ig video search mobile ETtoday

不只是累而已！「過勞症狀」你中了幾項？快來自我檢測

>

▲▼過勞症狀。（圖／Unsplash）

▲過度疲勞時，懂得按暫停鍵很重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人習慣生活忙碌並處在高壓節奏，有時候過度疲勞而不自知，使自身狀態陷入越活越疲憊的惡性循環，過度疲勞常表現在身體、情緒和行為上，檢視一下是否過勞，現在開始調整生活步伐還來得及。

#疲倦無力、越休息覺得越累

過勞常表現在身體症狀上，身體容易疲倦無力，且睡眠也會受到影響，即便很累但也難以入睡，頭痛和肌肉疼痛較為明顯，同時抵抗力低，容易感冒，也可能表現在腸胃消化上，食慾也會跟著改變。

▲▼「5個徵兆」代表你已處於過度疲勞　 。（圖／Unsplash）

#情緒沮喪、常沒來由的焦慮不安

有時候雖然感受不到過勞，但藉由各種情緒的表現，都在提醒你「真的累了」，像是對自己平時喜歡的東西提不起勁，情緒沒來由的暴躁易怒，對於周遭事物反應過度，情緒時常忽高忽低，難以預測。

#注意力不集中、反應變得遲緩

最近容易分心且做任何事情都力不從心，以往上手的事情，現在都需要更多時間才能完成，思考速度變慢，尤其對於處理複雜事情反應不及，抗壓性變低，更會因為一些小事而感到壓力重重。

▲▼「5個徵兆」代表你已處於過度疲勞　 。（圖／Unsplash）

#懶得參加社交活動

和從前比起，較不願意參加社交活動，也避免與他人交流和互動，對於人際關係的需求減少，更喜歡獨處或與親密的人相處，生活中的挑戰或困難採取消極應對，缺乏積極解決問題的意願。

#工作與生活平衡失調

最顯而易見的是工作效率下降，同時也難以集中精力學習，可能因為過度疲勞導致缺席或是遲到，難以平衡工作、學業和個人生活，導致生活品質下降。

關鍵字：

過勞, 疲勞, 情緒管理, 工作壓力, 生活平衡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補

「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補

GU新年第二波降價超有感！高CP值帽T、保暖外套千元有找 白髮提早報到？「3要3不要」教你擺脫白髮焦慮 日本麥當勞「鹽焦糖杏仁派」三種內餡必吃！話題生巧克力派同步回歸 CASIO戶外運動錶染上山林綠　錶帶熱壓歷年型號慶30周年 焦慮不必硬撐！3 個方法幫助情緒降溫 禮客Outlet改裝出清萬件商品1折起　4千元休閒鞋1千有找 不只是累而已！「過勞症狀」你中了幾項？快來自我檢測

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面