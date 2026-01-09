不只是累而已！「過勞症狀」你中了幾項？快來自我檢測

▲過度疲勞時，懂得按暫停鍵很重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人習慣生活忙碌並處在高壓節奏，有時候過度疲勞而不自知，使自身狀態陷入越活越疲憊的惡性循環，過度疲勞常表現在身體、情緒和行為上，檢視一下是否過勞，現在開始調整生活步伐還來得及。

#疲倦無力、越休息覺得越累

過勞常表現在身體症狀上，身體容易疲倦無力，且睡眠也會受到影響，即便很累但也難以入睡，頭痛和肌肉疼痛較為明顯，同時抵抗力低，容易感冒，也可能表現在腸胃消化上，食慾也會跟著改變。

#情緒沮喪、常沒來由的焦慮不安

有時候雖然感受不到過勞，但藉由各種情緒的表現，都在提醒你「真的累了」，像是對自己平時喜歡的東西提不起勁，情緒沒來由的暴躁易怒，對於周遭事物反應過度，情緒時常忽高忽低，難以預測。

#注意力不集中、反應變得遲緩

最近容易分心且做任何事情都力不從心，以往上手的事情，現在都需要更多時間才能完成，思考速度變慢，尤其對於處理複雜事情反應不及，抗壓性變低，更會因為一些小事而感到壓力重重。

#懶得參加社交活動

和從前比起，較不願意參加社交活動，也避免與他人交流和互動，對於人際關係的需求減少，更喜歡獨處或與親密的人相處，生活中的挑戰或困難採取消極應對，缺乏積極解決問題的意願。

#工作與生活平衡失調

最顯而易見的是工作效率下降，同時也難以集中精力學習，可能因為過度疲勞導致缺席或是遲到，難以平衡工作、學業和個人生活，導致生活品質下降。