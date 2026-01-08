fb ig video search mobile ETtoday

GU新年第二波降價超有感！高CP值帽T、保暖外套千元有找

記者鮑璿安／綜合報導

新年一到，衣櫃也該跟著換季更新！GU 本週再度祭出折扣優惠清單，多款實穿度超高的服飾同步下調價格，從日常休閒到保暖外出一次補齊，成為精打細算族群的入手關鍵時機。

▲GU 。（圖／品牌提供）

▲GU 。（圖／品牌提供）

▲GU 本週再度祭出折扣優惠清單，多款實穿度超高的服飾同步下調價格 。（圖／品牌提供）

首先不能錯過的是 Heavy Weight 重磅休閒連帽上衣，以厚實布料打造挺度輪廓，內刷毛設計兼顧保暖與舒適，寬鬆版型不挑身形，單穿就有存在感，也很適合當作外套內的層次搭配。本週限定價直接下殺至 690 元，六色可選，堪稱衣櫃必備的高 CP 值單品。下身搭配方面，女裝直筒九分牛仔褲以俐落直筒剪裁修飾腿型，九分長度露出腳踝比例更顯輕盈，水洗藍色調自帶休閒氛圍，不論搭球鞋或短靴都能輕鬆完成日常造型，限定價 890 元，兼具實穿性與流行感，是四季都能反覆穿搭的基本款。

▲GU 。（圖／品牌提供）

▲WARM PADDED夾層連帽外套_新價格$1290(原價$1490) 。（圖／品牌提供）

▲GU 。（圖／品牌提供）

▲Heavy Weight重磅休閒連帽上衣_限定價$690(原價$890) 。（圖／品牌提供）

▲GU 。（圖／品牌提供）

▲女裝直筒九分牛仔褲 1/9-1/15 890 元 。（圖／品牌提供）

面對早晚溫差與寒流來襲，WARM PADDED 夾層連帽外套則成為保暖首選。外層簡約俐落，內層夾層填充設計有效鎖住溫度，連帽與拉鍊細節提升實用性，整體線條乾淨不顯厚重，無論通勤或假日出遊都合適。目前新價格 1,290 元，兼顧機能與造型。

同場加映

BLACKPINK 成員 Jennie 再度帶來驚喜合作！這次她攜手德國百年糖果品牌 Haribo 推出全新聯名系列，將她個人專輯《Ruby》的代表紅、黑配色延伸到服飾與配件，融合 Haribo 經典小熊元素，打造出甜中帶酷的全新時尚語彙，可愛與率性並存的設計，一釋出就掀起粉絲搶購。整個系列以「Haribo Ruby Hearts」為主題，延伸 Jennie 的標誌性符號，包括招牌氣噴風格的白色 Ruby Hearts 短版T恤，胸前印有三顆漸層愛心圖案，甜度滿分。經典小熊角色則以 Jennie 的筆觸重新演繹，出現在黑紅兩色短袖T恤、紅色 Crewneck 衛衣與黑色連帽帽T 上，簡單卻超級有存在感，無論是粉絲日常穿搭或想要低調「 Jennie風」都很合適。

▲▼ jennie 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲BLACKPINK 成員 Jennie 攜手德國百年糖果品牌 Haribo 推出全新聯名系列，以「Haribo Ruby Hearts」為主題 。（圖／品牌官網）

