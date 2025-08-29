想到就量竟是錯！別被數字綁架　4個常見量體重迷思一次搞懂

▲體重應固定同一時間測量較準確。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你每天量體重嗎？很多人誤以為體重是唯一的健康指標，但事實上，體重無法反映體脂肪比例、肌肉量、骨密度等重要因素。健康的體態和身體組成比單純的體重數字更為重要。

#每天量體重可以更好地控制體重

每天量體重可能會讓人過度關注短期的變化，如水分滯留、消化狀況或荷爾蒙變化等，而這些因素並不代表長期的健康趨勢。建議每週量一次體重，選擇固定的時間和條件，這樣更能準確地反映長期變化。

#體重減少等於脂肪減少

體重的變化不一定代表脂肪的變化，可能是因為水分、肌肉質量或其他因素。減重過程中，如果飲食控制不當或運動不足，可能會損失肌肉而非脂肪。

#理想體重適用於所有人

每個人的理想體重應該考慮個人體質、骨骼結構和肌肉比例等多個因素。僅僅依賴BMI可能忽略了這些個體差異。整體來說，看待體重，需要綜合考慮多方面因素，並將重點放在健康的生活習慣上，而不是單一的體重數字。

#想到就去量體重

建議在固定時間量體重，這樣能減少日常變化帶來的干擾。由於體重在一天中可能會隨著進食、喝水、運動等活動而有所變動，所以保持量體重的時間一致較為精準。