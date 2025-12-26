風靡韓妹的「維也納風香醇那堤」台灣回歸！ 星巴克分享最佳喝法





▲星巴克在台開賣數年前南韓熱門的「維也納風香醇那堤」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著氣溫驟降，冬季濃郁系飲品依序報到。曾經在韓國星巴克掀起打卡熱潮、創下熱銷百萬杯紀錄的人氣飲品，在台灣重磅回歸！台灣星巴克即起推出冬季限定的「維也納風香醇那堤」，宛如「喝的提拉米蘇」的奢華口感，讓愛好者好好療癒一番，今年還加碼「維也納風抹茶那堤」新品，抹茶控準備嚐一回啦。

▲維也納風香醇那堤，售價170元起。

星巴克即起在門市開賣「維也納風香醇那堤」，該款飲品最早在韓市場推出時，就因其獨特的「甜點系」口感大受歡迎，被網友譽為秋季必喝的神級飲料。延續這股熱潮，台灣則在2023年首度開賣，也引發話題，而 2025 年末這款經典風味又再次登場，無論是當時沒喝到的民眾，或是念念不忘的粉絲，都能再次品嚐這份源自維也納咖啡靈感的優雅滋味 。

「維也納風香醇那堤」之所以被稱為「喝的提拉米蘇」，關鍵在於其豐富的層次堆疊。基底使用滑順的蒸奶與經典濃縮咖啡，並巧妙加入巧克力淋醬，並在上方鋪滿香草馬斯卡彭鮮奶油，最後撒上可可粉點綴 。入口時咖啡的微苦、巧克力的香甜與起司奶油的綿密奶香在口中交織，呈現出苦甜平衡的成熟風味，非常適合喜歡濃厚口感的消費者 。

▲維也納風抹茶那堤，售價170元起。

除了咖啡口味也同步推出了「維也納風抹茶那堤」，選用日本抹茶搭配絲滑奢華的馬斯卡彭鮮奶油，被視為抹茶那堤的「華麗升級版」。抹茶特有的微苦茶韻，正好能中和馬斯卡彭起司的濃郁奶香，兩者相互平衡，口感溫潤而不膩口，最後撒上的可可粉更增添了香氣層次，為不喝咖啡的民眾提供了另一種新體驗 。

為了體驗這款飲品的最佳風味，星巴克也特別分享了「品嚐三部曲」，第一口先別急著攪拌，直接飲用，感受上層馬斯卡彭鮮奶油帶來的濃郁起司香醇口感，再隨著鮮奶油在口中緩緩化開，感受溫潤的質地。最後將整杯飲品攪拌均勻，讓濃縮咖啡與滑順蒸奶融合，享受焦糖起司甜香與可可餘韻的豐富層次 。

▲星巴克推出外送限定新飲品「鹹焦糖風味福吉茶那堤」(右)，及另一款焦糖風味那堤為基底的「焦糖奶香星享那堤」(左)。

針對不想出門的民眾，星巴克於外送平台也推出兩款限定飲品，包括層次豐富的「鹹焦糖風味福吉茶那堤」，以焙茶牛奶為基底，融入鹹焦糖鮮奶油與經典濃縮咖啡，調和茶香與咖啡苦甜 ；另一款也是高人氣回歸的「焦糖奶香星享那堤」，在焦糖那堤上方淋入冰涼細緻的焦糖奶油，讓每一口都能感受冷熱交織的滑順口感與獨特烤核果香氣 。

▲台中最新文青茶飲「吉合製茶」。（圖／業者提供）

台中茶飲市場又將多了一間讓人願意多看兩眼的新店。主打文青風格的吉合製茶近期開幕，不走熟悉的連鎖手搖路線，而是把重心放在「第一次來要怎麼喝」，用一組原創茶飲當成入門指引。總是站在櫃檯前猶豫太久的消費者，可以輕鬆找到自己要喝的那一款。

品牌將六款主打飲品定義為「吉合特式」，以 41 到 46 的編號作為風味線索，等於先幫顧客畫好一張地圖。只要從這六杯下手，就能快速理解這家店在玩什麼。

特式茶飲看起來乾淨又有設計感，編號 41 的「春吉桂花粉粿」走輕柔路線，桂花香氣不張揚，搭配滑順粉粿，適合想喝點甜、但不想負擔太重的時候；42「薰吉紅柚氣泡」口味清爽，紅柚果香加上氣泡感，很像午後想換換口味時會選的那一杯，顏色也特別討喜。

▲太吉珍珠奶茶；太吉蘋果。

如果是只想喝奶茶，43「太吉珍珠奶茶」就是安全牌，但風味不走厚重，茶感清楚、珍珠偏軟，喝完不會有膩感；44「豐吉蘋果粉粿」則把果香拉得比較明亮，蘋果的清甜加上粉粿的口感，適合喜歡口味清爽的人。

味道明顯一點 45「火吉起士奶蓋」與 46「禾吉焙茶拿鐵」，前者鹹甜對比清楚，起士奶蓋存在感高，適合慢慢喝；後者則走溫潤路線，焙茶香氣穩定，是那種會被列入「下次再點」清單的選擇。