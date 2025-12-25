喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「紅玉髓」承載無限祝福

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

來自北歐丹麥的GEORG JENSEN喬治傑生，銀雕的設計故事從1904年展開。憑藉其超越時間風格限制的純淨質感和獨樹一幟的工藝特色，百年來始終廣受好評，作品涵蓋腕錶、餐具、器皿和居家飾品。此外，品牌自1988年開始推出的年度紀念系列珠寶，精選揉合歷史手繪設計稿、色彩寶石和氧化銀飾工藝，再現新藝術運動時期（Art Nouveau）的自然精神與復古美學，以別具紀念意義的限定形式推出，向來是穿搭迷和飾品控每年必收！迎接即將來到的2026年，喬治傑生Heritage年度紀念系列珠寶（項鍊＋耳環）也熱騰騰曝光，亞洲限定紅玉髓之外，也推出藍石英、方鈉石與銀球多種設計變奏款，細節、售價等資訊以下一起來看：

一、喬治傑生 2026 純銀「紅玉髓」項鍊 & 耳環（亞洲限定款）

「銀葉覆果」是2026 HERITAGE系列最貼切的設計形容：銀質葉交錯層疊覆蓋在寶石上下緣周邊，葉片經氧化工序處理，既帶出復古美學同時也更強化了光影與細節，更能展現雕塑美感與大自然靈感的生命張力。亞洲限定款選用「紅玉髓」作為中央主要寶石，色調溫暖又濃郁的它，自古以來便有熱情、勇氣與正向能量的象徵，承載了無限祝福與暖意，一抹暖紅色彩，也為穿搭點綴亮點！

二、喬治傑生 2026純銀「藍石英」項鍊 & 耳環（亞洲限定款）

像是低飽和度的寶寶藍色！被喻為「溝通之石」的藍石英，被視作具有舒緩心緒、加強表達並激發直覺的寶石能量；其低飽和度的清透光澤 ，給人清麗雅緻的印象，與氧化處理的立體銀葉雕飾搭配起來，共譜靜謐低調仍不失細節層次的美學魅力。

三、喬治傑生 2026純銀「方鈉石」項鍊 & 耳環

方鈉石以藍紫色調和自帶礦物天然紋理的視覺印象，呈現出更有力量、個性又神祕的設計語彙，從寶石能量的角度來看，方鈉石亦有「靜心之石」美稱。全系列寶石皆無切割稜角，飽滿渾圓的外觀與氧化銀葉搭配，完美描繪了像是橡果般的可愛模樣。

四、喬治傑生 2026純銀「拋光銀球」項鍊 & 耳環

純淨無瑕的橢圓形拋光鏡面銀球對比搭配氧化處理的銀葉裝飾，在核心的新藝術運動時期（Art Nouveau）的復古繁複美學中，帶出摩登現代感，簡約銀飾控就選拋光銀球款吧！

