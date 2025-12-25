fb ig video search mobile ETtoday

喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「紅玉髓」承載無限祝福

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

來自北歐丹麥的GEORG JENSEN喬治傑生，銀雕的設計故事從1904年展開。憑藉其超越時間風格限制的純淨質感和獨樹一幟的工藝特色，百年來始終廣受好評，作品涵蓋腕錶、餐具、器皿和居家飾品。此外，品牌自1988年開始推出的年度紀念系列珠寶，精選揉合歷史手繪設計稿、色彩寶石和氧化銀飾工藝，再現新藝術運動時期（Art Nouveau）的自然精神與復古美學，以別具紀念意義的限定形式推出，向來是穿搭迷和飾品控每年必收！迎接即將來到的2026年，喬治傑生Heritage年度紀念系列珠寶（項鍊＋耳環）也熱騰騰曝光，亞洲限定紅玉髓之外，也推出藍石英、方鈉石與銀球多種設計變奏款，細節、售價等資訊以下一起來看：

一、喬治傑生 2026 純銀「紅玉髓」項鍊 & 耳環（亞洲限定款）

「銀葉覆果」是2026 HERITAGE系列最貼切的設計形容：銀質葉交錯層疊覆蓋在寶石上下緣周邊，葉片經氧化工序處理，既帶出復古美學同時也更強化了光影與細節，更能展現雕塑美感與大自然靈感的生命張力。亞洲限定款選用「紅玉髓」作為中央主要寶石，色調溫暖又濃郁的它，自古以來便有熱情、勇氣與正向能量的象徵，承載了無限祝福與暖意，一抹暖紅色彩，也為穿搭點綴亮點！

喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「這款」寶石喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「這款」寶石喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「這款」寶石

二、喬治傑生 2026純銀「藍石英」項鍊 & 耳環（亞洲限定款）

像是低飽和度的寶寶藍色！被喻為「溝通之石」的藍石英，被視作具有舒緩心緒、加強表達並激發直覺的寶石能量；其低飽和度的清透光澤 ，給人清麗雅緻的印象，與氧化處理的立體銀葉雕飾搭配起來，共譜靜謐低調仍不失細節層次的美學魅力。

喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「這款」寶石喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「這款」寶石喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「這款」寶石

三、喬治傑生 2026純銀「方鈉石」項鍊 & 耳環

方鈉石以藍紫色調和自帶礦物天然紋理的視覺印象，呈現出更有力量、個性又神祕的設計語彙，從寶石能量的角度來看，方鈉石亦有「靜心之石」美稱。全系列寶石皆無切割稜角，飽滿渾圓的外觀與氧化銀葉搭配，完美描繪了像是橡果般的可愛模樣。

喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「這款」寶石喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「這款」寶石喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「這款」寶石

四、喬治傑生 2026純銀「拋光銀球」項鍊 & 耳環

純淨無瑕的橢圓形拋光鏡面銀球對比搭配氧化處理的銀葉裝飾，在核心的新藝術運動時期（Art Nouveau）的復古繁複美學中，帶出摩登現代感，簡約銀飾控就選拋光銀球款吧！

喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「這款」寶石喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「這款」寶石喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「這款」寶石

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2025年度項鍊限定款、林郁婷同款...喬治傑生新款珠寶6大系列入手攻略

GPHJ高級珠寶大賞是什麼？摩納哥登場首屆最大獎得主Chanel

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 喬治傑生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

職場奴性最強星座Top3！第一名自我要求高　容易被上司當工具人

職場奴性最強星座Top3！第一名自我要求高　容易被上司當工具人

延緩白髮生成！必吃「4大養髮營養素」公開

延緩白髮生成！必吃「4大養髮營養素」公開

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心

陳美鳳聖誕大禮曝光　貴婦牌鱷魚皮包寵自己 交換禮物難墊底的三大星座！TOP 1從不盲選亂買　很會掌握預算、實用等細節 亞洲首富妻盛裝出席親家母壽宴　百克拉寶石上身搶鏡 絕不踩雷！康是美2025保養神物排行榜大公開 感情不是賭運氣　從幾個相處細節辨識出「對方是瞎男」 汶萊王子妃孕婦裝全是一線名牌　愛穿義大利樂福鞋趴趴走 衣櫃斷捨離必看！「4種衣服」留著只會更心煩　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面