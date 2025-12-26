Lisa、Jisoo聖誕節扮成最辣禮物！Rosé慵懶睡衣風變派對焦點

記者鮑璿安／綜合報導

大家還沉浸在聖誕節的愉快氛圍之中，而大勢韓團Blackpink的成員們Jisoo、Lisa、Rosé也不約而同在個人IG上PO出了今年的節慶穿搭，從甜美俏皮到性感派對風格，展現各自的時尚敏銳度，Lisa更露出迷人長腿曲線，把自己打扮成禮物超誘人！





▲Jisoo換上粉嫩色系的迷你洋裝搭配白色蕾絲絲襪與水鑽尖頭鞋。（圖／翻攝自IG）



Jisoo換上粉嫩色系的迷你洋裝搭配白色蕾絲絲襪與水鑽尖頭鞋，戴上聖誕帽的她如同化身成現實版聖誕女友，整體造型散發濃濃的夢幻氣息，營造自然可愛又不失小性感的氛圍。Lisa則穿上Fanci Club改良款造型，她身穿Skinroot束胸束腰上衣，搭配手工刺繡玫瑰迷你裙與鴕鳥皮革綁帶高跟長靴，整體色系以紅粉為主，完美呼應節日氛圍。





▲Lisa則穿上Fanci Club改良款造型，她身穿Skinroot束腰上衣如同禮物模樣。（圖／翻攝自IG）





▲Rosé的聖誕穿搭以性感慵懶為基調，選穿ATXV S/S 2026系列的滑面垂墜洋裝。（圖／翻攝自IG）

Rosé的聖誕穿搭以性感慵懶為基調，選穿ATXV S/S 2026系列的垂墜洋裝，搭配Tiffany & Co. Victoria網球手鍊與經典十六石戒指，配上深酒紅色的PARIS TEXAS Lidia Mule 70高跟鞋，散發高級性感氛圍。她的裝扮將居家與派對風格完美結合，營造出慵懶又閃耀的聖誕夜晚女神形象。