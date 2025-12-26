fb ig video search mobile ETtoday

Lisa、Jisoo聖誕節扮成最辣禮物！Rosé慵懶睡衣風變派對焦點

>

記者鮑璿安／綜合報導

大家還沉浸在聖誕節的愉快氛圍之中，而大勢韓團Blackpink的成員們Jisoo、Lisa、Rosé也不約而同在個人IG上PO出了今年的節慶穿搭，從甜美俏皮到性感派對風格，展現各自的時尚敏銳度，Lisa更露出迷人長腿曲線，把自己打扮成禮物超誘人！

▲▼Blackpink 。（圖／翻攝自IG）

▲▼Blackpink 。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo換上粉嫩色系的迷你洋裝搭配白色蕾絲絲襪與水鑽尖頭鞋。（圖／翻攝自IG）

Jisoo換上粉嫩色系的迷你洋裝搭配白色蕾絲絲襪與水鑽尖頭鞋，戴上聖誕帽的她如同化身成現實版聖誕女友，整體造型散發濃濃的夢幻氣息，營造自然可愛又不失小性感的氛圍。Lisa則穿上Fanci Club改良款造型，她身穿Skinroot束胸束腰上衣，搭配手工刺繡玫瑰迷你裙與鴕鳥皮革綁帶高跟長靴，整體色系以紅粉為主，完美呼應節日氛圍。

▲▼Blackpink 。（圖／翻攝自IG）

▲▼Blackpink 。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa則穿上Fanci Club改良款造型，她身穿Skinroot束腰上衣如同禮物模樣。（圖／翻攝自IG）

▲▼Blackpink 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé的聖誕穿搭以性感慵懶為基調，選穿ATXV S/S 2026系列的滑面垂墜洋裝。（圖／翻攝自IG）

Rosé的聖誕穿搭以性感慵懶為基調，選穿ATXV S/S 2026系列的垂墜洋裝，搭配Tiffany & Co. Victoria網球手鍊與經典十六石戒指，配上深酒紅色的PARIS TEXAS Lidia Mule 70高跟鞋，散發高級性感氛圍。她的裝扮將居家與派對風格完美結合，營造出慵懶又閃耀的聖誕夜晚女神形象。

關鍵字：

Blackpink, 聖誕穿搭, 時尚, 節慶造型, Kpop

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

職場奴性最強星座Top3！第一名自我要求高　容易被上司當工具人

職場奴性最強星座Top3！第一名自我要求高　容易被上司當工具人

愛情渣男星座排行Top3出爐！雙子新鮮感一過、愛情迅速降溫

愛情渣男星座排行Top3出爐！雙子新鮮感一過、愛情迅速降溫

延緩白髮生成！必吃「4大養髮營養素」公開

延緩白髮生成！必吃「4大養髮營養素」公開

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心 吃飯後昏昏欲睡？學會「4招」穩定血糖不疲倦 喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「紅玉髓」承載無限祝福 2萬有找買得到日系的機械錶　CITIZEN動力儲存提升至60小時 貝克漢長子秀廚藝沒人看　狠心封鎖家人網勸「快跟爸媽和好」 陳美鳳聖誕大禮曝光　貴婦牌鱷魚皮包寵自己 亞洲首富妻盛裝出席親家母壽宴　百克拉寶石上身搶鏡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面