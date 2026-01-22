如何喝咖啡不傷胃？遵循「3要2不要」　才能提神又健康

▲喝咖啡提神有學問。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

對許多人來說，咖啡不只是飲品，而是開啟一天的儀式感。無論是清晨提神、午後續命，甚至成為社交與放鬆的一部分，咖啡早已融入日常生活。然而，喝對咖啡能幫助專注與代謝，喝錯卻可能造成心悸、胃不適，甚至影響睡眠與荷爾蒙平衡。想要安心喝咖啡，其實只要記住「3 要 2 不要」，就能把風險降到最低。

#喝咖啡的 3 要

1.要選對時間喝

最佳喝咖啡時間是起床後 1–2 小時、上午 9–11 點，或下午 1–3 點。此時體內皮質醇濃度較穩定，咖啡因不容易造成過度刺激，也比較不會影響夜間睡眠。

2.要搭配食物或飯後喝

空腹喝咖啡容易刺激胃酸分泌，長期可能造成胃痛或胃食道逆流。建議在吃過早餐或搭配蛋白質、堅果一起飲用，能降低對胃部的刺激，也讓能量更穩定。

3.要注意總量與品質

每天咖啡因建議控制在 200–300 mg（約 1–2 杯中杯咖啡）。同時選擇黑咖啡、少糖少奶，避免高糖、高奶精造成血糖波動與熱量累積。

#喝咖啡的 2 不要

1.不要太晚喝

咖啡因代謝時間長，下午 4 點後喝，容易影響入睡品質，即使睡著也可能變成淺眠，長期下來反而更疲勞。

2.不要用咖啡代替水或正餐

別把黑咖啡當成水喝，咖啡不能補水，也無法提供完整營養，若是用咖啡撐整天，容易導致脫水、血糖不穩，甚至暴食。