HUBLOT攜手山本耀司　錶上迷彩秀黑色美學

▲HUBLOT經典融合山本耀司全黑迷彩腕錶限量300只，375,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）攜手日本時尚大師山本耀司，共同演繹經典的黑色傳奇，推出全球限量300只的經典融合山本耀司全黑迷彩腕錶，運用獨家的硫化工藝，在面盤上打造出立體的迷彩圖騰，設計上採取黑上黑的疊加手法，利用不同深淺與質地的黑色層次，讓迷彩輪廓在光影折射下展現動感與生命力，而6時位置低調點綴著大師的簽名，煙燻藍寶石錶背則讓自動上鍊機芯在單色調的神秘感中若隱若現。





▲HUBLOT經典融合山本耀司全黑迷彩腕錶面盤的迷彩圖案以浮雕層次呈現。

HUBLOT經典融合山本耀司全黑迷彩腕錶採用42毫米的啞光黑色陶瓷錶殼，除了黑色迷彩面盤凸顯山本耀司的黑色美學，錶帶也巧妙將日本傳統編織黑色織品與高科技橡膠材質融合，彰顯雙方的工藝特色。隨錶附贈的專屬全黑簽名錶盒，極具收藏價值。





▲日本服裝設計師山本耀司。

追求極簡與工程美學的腕錶品牌Ressence，近期則與Marc Newson及Daniel Engelberg兩位藝術家合作，將專利顯示技術轉化為藝術載體。向Marc Newson致敬的TYPE 3 Marc Newson Edition款式結合了人體工學橢圓設計與油液填充技術，營造出顯示盤懸浮流動的視覺感；而與德國藝術家Daniel Engelberg 聯手創作各限量 40 只的 TYPE 8 DE1與 DE2腕錶，則融合幾何構圖與鮮明色彩，透過粉色與綠松石色調展現層次豐富的視覺深度，完美將當代藝術語彙注入精密的製錶工藝之中。





▲ Ressence與德國藝術家 Daniel Engelberg攜手創作限量 40只的 TYPE 8 DE1腕錶，776,000元。（圖／ Ressence）