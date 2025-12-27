fb ig video search mobile ETtoday

天氣冷颼颼暖胃必吃鍋！網友激推「六間特色高檔火鍋」聚餐約會首選

文／MENU美食誌

天氣冷颼颼，就是要吃火鍋來暖暖胃，收錄六間網友激推火鍋，聚餐、約會都很適合。

岩漿火鍋 微風信義店
台北市信義區

店內主打多種特色湯頭，和一系列新鮮食材，湯頭使用獨門漢方藥材遵循古法熬製，推薦火焰炙燒豬、漢方麻辣湯底、膠原鈣骨湯底和秘製三寶拼盤。

▲火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲岩漿火鍋 微風信義店。（圖／美食客巧遇提供）

武鶴和牛火鍋店吉林店
台北市中山區

主打頂級和牛吃到飽，提供三種價位可選擇，湯底種類也十分豐富，推薦海南雞椰子湯、川渝麻辣湯、神戶紅酒牛霜降和A5日本和牛紐約客。

▲火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲武鶴和牛火鍋店吉林店。（圖／美食客Bonnie提供）

但馬家涮涮涮鍋 Tajimaya
台北市松山區

店內有著大量的日式元素，空間隱密性高且具設計感，主打高檔的用餐環境和精緻的食材，還有侍食師桌邊代煮，是間適合招待外賓、長輩的高級餐廳。

▲火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲但馬家涮涮涮鍋 Tajimaya。（圖／美食客ReUfdzeD3l提供）

汆牛 溫體牛肉火鍋
新北市蘆洲區

主打台南善化新鮮直送的本土溫體牛肉，店內也有提供熱炒、滷味料理，推薦三杯塔香炒牛筋、蒜爆熗牛舌、宮保皮蛋炒牛肉和香根炒牛肉。

▲火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲汆牛 溫體牛肉火鍋。（圖／美食客Bonnie提供）

Bulimia
台北市大安區

路易奇餐飲集團旗下新品牌，主打以蔬菜熬製為湯底，提供各式多款獨特肉品，和超過30款的精選酒水，推薦手切日本和牛、今日台灣溫體牛、手切頂級伊比利豬。

▲火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲Bulimia。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

幕間一鍋 炙燒火鍋專賣店
台北市松山區

主打有著獨創炙燒手法和金泊清酒入湯的火鍋，推薦蝦兵蟹將黃金鍋套餐、炙燒梅花豬、極鮮黃金蛤蠣鍋、安格斯培根牛和黃金無骨鮮嫩雞腿。

▲火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲幕間一鍋 炙燒火鍋專賣店。（圖／美食客주영유提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

