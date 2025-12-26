7款精品免費LINE貼圖必收！兔兔帶Dior包和熊大看101煙火　LV、AP用180天

記者林明瑋 / 台北報導

年底節慶氣氛濃厚，祝福貼圖超級實用，不少精品推出LINE貼圖，免費下載一定要收！其中Dior與LINE FRIENDS合作，讓兔兔拿著最新蝴蝶結包款和熊大一起看台北101煙火，Louis Vuitton以品牌吉祥物Vivienne與Gaston為主角，拿著禮物盒充滿幸福感，Ralph Lauren以經典Polo Bear加上簡潔的中文或英文，說「謝謝」、「OK」都可以，珠寶鐘錶品牌Cartier、Audemars Piguet（AP）、Harry Winston（海瑞溫斯頓）、Van Cleef & Arpels（梵克雅寶）也通通有貼圖，趕緊在期限內下載，用個過癮。

Dior





Dior × LINE FRIENDS 限定貼圖

下載期限：2026/01/22

使用效期：90天

點此下載：https://line.me/S/sticker/36644

Dior驚喜與LINE FRIENDS合作，限時推出免費LINE動態貼圖，靈感源自Dior創意總監Jonathan Anderson的夏季系列，超人氣的熊大、兔兔、熊美都換上Dior最新造型，像是兔兔穿著可愛的蝴蝶結洋裝，和莎莉一起「Ha Ha Ha」笑倒在地上、穿著裙裝和熊美一起喝下午茶歡慶「Happy Holidays」，還與穿上西裝的熊大，以台北101及煙火為背景，喊著「Happy New Year」，過節超有感。

Louis Vuitton





路易威登佳節限定貼圖

下載期限：2026/01/15

使用效期：180天

點此下載：https://line.me/S/sticker/36525

LV讓品牌吉祥物Vivienne與Gaston化身超可愛節日大使，巧妙融入經典橘黃色禮盒、天燈等元素，推出了限定貼圖，共有8款，包括Thank You、Love You、Good Night等日常用語，還有Vivienne從行李箱裡跳出來說「Happy Holidays」，送上祝福給家人、朋友，充滿氣氛。

Ralph Lauren





Ralph Lauren Polo Bear Holiday 限定貼圖

下載期限：2026/01/15

使用效期：180天

點此下載：https://line.me/S/sticker/36531

Ralph Lauren讓很會穿搭的Polo Bear換上各種造型，穿梭於冬季祝福與年末問候，有穿西裝、打領結道「恭喜」、穿著織花毛衣站在雪人旁邊說「我麻吉」，或是溫暖的翻領大衣說「沒問題」，這組貼圖除了過節，日常生活也很好用。

Van Cleef & Arpels



梵克雅寶冬日幸運貼圖

下載期限：2026/01/08

使用效期：90天

點此下載：https://line.me/S/sticker/36469

梵克雅寶的貼圖以經典Alhambra系列為靈感，貓咪與烏龜是主角，優雅的姿態很有文青感，許多詞句都很特別而且實用，例如烏龜走路「慢慢來」、貓咪從樹叢中探出頭「Surprise」、還有「有個美夢」、「我到啦」等等，適合多種情境。

Audemars Piguet



來自布拉蘇絲的冬日祝福

下載期限：2026年1月9日

使用效期：180天

點此下載：https://line.me/S/sticker/36464

1875年，Audemars Piguet（AP，愛彼）在瑞士布拉蘇絲開始了製錶工坊，布拉蘇絲也是現今總部所在，歡慶品牌150周年之際推出的貼圖，描繪著布拉蘇絲的冬日，有搭纜車、滑雪、拿起舊日電話說「Thank You」，風格古典又別緻，好像跟著貼圖到了瑞士小鎮裡，感受冬日情懷。

Cartier



禮讚佳節小美洲豹限定貼圖

下載期限：2026年1月8日

使用效期：90天

點此下載：https://line.me/S/sticker/36540



Cartier（卡地亞）讓萌萌的幼豹化作節慶信使，搭配卡地亞經典紅盒、繫著紅絲帶的禮物盒，為新年注入溫暖祝福，除了有「Let’s Celebrate！」、「Happy New Year」，還有幼豹靠在禮物盒上睡著的模樣，可愛度破表。

Harry Winston



海瑞溫斯頓歡慶佳節

下載期限：2026年1月4日

使用效期：180天

點此下載：https://line.me/S/sticker/36357

可愛的薑餅人登場！Harry Winston由薑餅人當主角，用緞帶畫出愛心、笑到瞇著眼說「Ha Ha Ha」，還有薑餅人捧著大鑽石配上「Thank You」，非常實用又符合Harry Winston鑽石之王稱號。