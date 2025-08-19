路易威登彩妝8／29台灣開賣　55款唇膏呼應羅馬數字「LV」售價5,300元

記者曾怡嘉／台北報導

千呼萬喚，Louis Vuitton 彩妝系列將於8月29日式盛大登場，承襲品牌 DNA中的旅行精神、卓越創意與精湛工藝，每一款彩妝都像極了美妝珍品，設計產品時盡可能使其可重複補充，並且挑選鋁和黃銅材質做搭配，竭盡可能縮減塑膠用量，同時提升耐用性。

La Beauté Louis Vuitton 彩妝創意總監- 帕特．麥格拉斯Pat McGrath女爵士表示：「我常說彩妝不僅是產品，更是一種表達、一份執著，也是一種情感，這篇全新故事是將工藝推向全新境界。 」全系彩妝系列闡述的不只是產品，更代表品牌對女性魅力的詮釋。

▲LV設計一系列專用皮件搭配 La Beauté Louis Vuitton，讓上妝更具儀式感。

本系列首次推出唇膏、潤唇膏和眼影，每一件夢幻級的美妝珍品皆呼應了路易威登品牌核心的製箱工藝、藝術美學和文化願景，並融合彩妝創意總監獨到的創意巧思。一如品牌經典時裝、配件和香氛作品，每一處細節都經過嚴謹考量、精心琢磨，臻於完美。

▲LV Rouge 全系列唇膏，5,300元。

其中唇膏一口氣推出55款色號，低調呼應代表品牌的羅馬數字「LV」，每一款色號皆是挑選，包括29款奶霜絲緞色，以及28款絲絨柔霧色，不僅與所有膚色百搭，更展現其獨到的美學視野。

▲LV Ombres 全系列眼影盤，8,250元。

眼影盤則祭出8款精選配色，為眼妝打造全新語言，每款眼影盤內含4款色調，其中3款色號適合日常妝容，並搭配一個出其不意的驚喜色彩，一款能改變心情、提升立體感、或激發奢華魅力的搶眼色彩。

▲LV Baume 全系列潤唇膏，5,300元。

潤唇膏則是主打輕盈透亮的妝效，10 款透亮光感色號，如同為雙唇量身打造的衣櫥，質地輕盈、可自由疊擦與柔潤舒適的潤唇膏質感，明亮色澤能輕鬆打造柔焦光感，適合每天使用，任何心情、不同時刻都能完美駕馭。

▲愛馬仕2025秋冬限量珍藏系列彩妝。

愛馬仕美妝推出2025秋冬限量珍藏系列，由美妝創意總監 Gregoris Pyrpylis 親自操刀，祭出三款限量唇膏與一款限量四色眼影盤，以深邃色彩與幾何構圖譜寫一場視覺與感知的優雅對話。

靈感取自愛馬仕最核心的造型語彙 -圓與方，系列設計在理性與感性間尋求平衡，延伸自1937年真絲方巾誕生的品牌經典符號。Gregoris Pyrpylis 以近乎夜色畫般的色澤變化，運用細膩的半色調技法，打造宛若光影幻覺的妝容世界，唇膏與眼影盤之間形構對話，幾何圖形交織出繽紛視覺，展現色彩與設計的無限想像。



▲Ombres d'Hermès 四色眼影盤 3g，4,080元。

▲Rouge Hermès 唇膏，#24 Rose Épure，2,600元。