fb ig video search mobile ETtoday

戀愛運超旺常有的5大共通點：不急著證明被愛

>

記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

不少人會感嘆自己「愛情運不好」，但愛情順不順，往往不是運氣問題，而是個人長期累積的狀態與相處模式，有些人看似總能遇到對的人，其實是因為他們身上具備幾個共通特色，自然吸引到健康、穩定的感情關係。

▲▼ 。（圖／jtbcdrama IG）

1.情緒穩定，不把伴侶當情緒垃圾桶

愛情運不差的人，通常能自己消化大部分情緒，不會把壓力、焦慮或不安一股腦丟給另一半，他們懂得分辨「我需要陪伴」與「我在情緒失控」，讓關係少了情緒勒索與消耗，自然更容易長久。

2.有清楚界線，知道什麼能接受、什麼不能

這類人不會為了留住感情而無限退讓，也不會勉強自己配合不舒服的相處方式，界線感讓對方知道如何尊重，也避免關係走向失衡，反而更容易被珍惜。

3.不急著證明被愛，內心安全感高

愛情運好的人，通常不會頻繁確認「你是不是喜歡我」、「你會不會離開」，他們相信自己值得被愛，因此不過度黏人、不查勤、不焦慮拉扯，讓感情保有呼吸空間。

4.能好好溝通，而不是冷戰或逃避

遇到問題時，他們傾向表達感受與需求，而不是悶著、猜測或用冷處理逼對方低頭，良性的溝通能力，大幅降低誤會與內耗，是關係能走得順的關鍵。

5.生活重心不只放在愛情

愛情運不差的人，通常有自己的生活、工作或興趣，感情是加分而不是全部，這樣的狀態讓他們在關係中不容易迷失自我，也讓對方感受到成熟與吸引力。

關鍵字：

戀愛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶耶誕

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶耶誕

「半拉鍊上衣」秋冬將取代大學T！舒華、Sana也穿了　5款推薦一次看

「半拉鍊上衣」秋冬將取代大學T！舒華、Sana也穿了　5款推薦一次看

最會扮豬吃虎三大星座！TOP 1刻意普通無害　實際超懂放長線釣大魚

最會扮豬吃虎三大星座！TOP 1刻意普通無害　實際超懂放長線釣大魚

衣櫃斷捨離必看！「4種衣服」留著只會更心煩　 愛心眼HELLO KITTY聯名可愛到尖叫　近100公分高巨型公仔必打卡 最會推責任星座Top3！第一名裝傻一把罩　出包只會說「不是我」 遠離消耗你的人事物！「5個方法」教你丟掉負能量 美周記／YSL全新奢華煙管柔霧唇膏　16款色號來自聖羅蘭先生傳奇故事 迪麗熱巴優雅不費力　MIKIMOTO星星珠寶上身款款百搭 威廉承襲黛安娜王妃善心　帶長子為街友備餐

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面