瘦瘦針非萬靈丹！營養師提醒：「5類族群」最好別嘗試

▲瘦瘦針標榜快速瘦身，但是副作用需要謹慎考量。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

這陣子「瘦瘦針」讓不少人趨之若鶩，營養師高敏敏提醒，這樣快速的減重方式不只是體重下降，更牽涉到荷爾蒙、代謝與整體健康狀態。若在不適合的情況下使用，反而可能為身體帶來長期負擔。營養師也點名以下「5種族群」別輕易嘗試瘦瘦針，提醒大家瘦瘦針並非唯一選項，選對方式、尊重身體節奏才能走得更遠。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#懷孕或哺乳中的人

此階段身體的首要任務，是提供胎兒與嬰兒充足營養。瘦瘦針可能影響食慾與胃排空速度，若進食量下降，容易造成營養攝取不足，進而影響胎兒發育或乳汁品質。這時的瘦身重點不在於體重，而是身體與精神狀態的穩定。建議規律進食、維持能量平衡，搭配每日散步或溫和伸展，讓身體自然恢復。

#有藥物過敏史的人

瘦瘦針屬於處方藥物，會影響腸胃與神經訊號。若本身對藥物或注射劑較敏感，可能出現皮膚反應、腸胃不適，甚至全身性過敏，這類反應並非短暫不適，而可能對身體造成長期負擔。相對安全的方式是以原型食物為主，減少加工與高添加物飲食，並以走路、瑜伽等溫和活動取代高強度運動。

#曾有甲狀腺髓質癌或家族史

甲狀腺與全身代謝調控密切相關，部分瘦瘦針成分可能干擾內分泌訊號。對高風險族群而言，這類刺激可能影響甲狀腺機制穩定，增加潛在風險，因此不建議作為減重工具。較理想的做法是每餐補充足夠蛋白質、保留適量澱粉，搭配每週 2-3 次阻力訓練，穩定代謝與肌肉量。

#嚴重腸胃道疾病者

瘦瘦針會延緩胃排空、改變腸胃蠕動。對腸胃功能正常的人或許能抑制食慾，但對已有胃排空異常、腸阻塞或長期胃脹氣者，反而可能加劇腹脹、噁心與進食困難，讓身體更難回到平衡。建議採取少量多餐、熟食為主，並從日常活動量逐步增加。

#有胰臟炎病史的人

胰臟負責消化與血糖調節，對刺激相當敏感。瘦瘦針可能影響消化激素分泌，對曾有胰臟炎病史者，恐增加代謝負擔與復發風險，使用前一定要由醫師完整評估。日常則應控制油脂攝取、用餐定時定量，搭配輕量活動如步行。