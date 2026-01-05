路易莎咖啡明起調漲！咖啡餐飲90款品項直接貴5元

fb ig video search mobile ETtoday

▲路易莎調漲咖啡售價。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

連鎖咖啡品牌路易莎咖啡宣布，將自明天（1／6）起調整部分餐飲售價，包括輕食與飲品約 90 個品項調漲 5 元。路易莎表示，因應原料、工資及水電等營運成本大幅上升調漲，並有部分品項保留原價。同時祭出全新的「寄杯 85 折」優惠方案，試圖在漲價潮中透過回饋機制留住顧客。

多數品項調漲 5 元　莊園系列中杯小杯維持原價
路易莎咖啡表示，此次價格調整主要針對部分輕食與飲品，共 90 款品項調整，多數調漲 5 元，部分甜磗壓與三明治微調 1 至 4 元，平均漲幅為 5%。售價較高的「莊園美式」與「莊園拿鐵」的中杯與小杯品項，以及全品項的手沖咖啡以及濃縮咖啡均維持原價。配合價格調整，路易莎也同步推出全新的「健康生機系列」新品，主打兼顧健康的「活力能量燕麥拿鐵」，售價 110 元。

新制寄杯優惠上路　首三日加碼買 5 組送 5 杯
針對漲價消息，路易莎也同時於 1／6 起實施全新的「寄杯優惠」制度，消費者只要一次購買 10 杯飲品，即可享有 85 折優惠，這項優惠不僅適用於包含新品在內的所有飲品，更具備跨店兌換的便利性，且即使是不同品項，只要符合相同金額規格即可混搭寄杯。

