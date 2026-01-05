2026年學會設立界線！「4個重點」讓你遠離爛人和無謂煩惱

▲為自己設好界線，新的一年爛人和爛事自動遠離。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

每個人都希望新的一年少一點消耗、多一點順遂，但真正讓人心累的，往往不是事情本身，而是「不對的人」與「沒必要的爛事」。2026年的開端與其期待環境改變，不如先學會篩選人事、保護能量。當你開始為自己設下界線，很多麻煩其實會自動遠離。

#遠離一開始就讓你不舒服的人

真正的警訊，往往出現在第一眼或是第一次相處，對方若經常貶低他人、愛抱怨，或讓你事後感到疲憊、內疚，這些都是「爛人雷達」在提醒你。2026年請相信直覺，不必為了禮貌勉強深交。能量相斥的人，越早保持距離，後續爛事就越少。

#不替他人的選擇買單

許多爛事的源頭，來自「不好意思拒絕」，別人的問題不該由你來收拾。當你一次次替人善後，對方只會更加理所當然。學會說「這不是我的責任」、「我沒辦法幫到這裡」，這不是冷漠，而是成熟，把責任還給真正該承擔的人。

#降低無效社交與情緒消耗

並非所有關係都值得經營，總是讓你焦慮、懷疑自己的場合，可以適度退出。少解釋、少糾纏，是躲掉爛事的關鍵。真正適合你的人，不需要你過度證明；真正重要的事，也不會逼你委屈自己。

#把重心放回自己身上

當你的生活充實、目標清楚時，爛人自然難以靠近。投資在專業、情緒穩定與長期規劃上，會讓你更有底氣選擇人際圈。你越清楚自己要什麼，就越不容易被拉進不屬於你的混亂。