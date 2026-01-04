2026新年限定！Jo Malone送出1萬顆幸運香氛扭蛋

記者曾怡嘉／綜合報導

送禮不必找理由，也不需要挑選節日，Jo Malone祭出「Just Because 禮因為你」旨在傳遞送禮的美好心意，心意創造更多幸福回憶，用香氣傳遞心意，把美好送給你正想著的人，每個日常都是值得慶祝的時刻。

▲Jo Malone送出10,000顆幸運香氛扭蛋，網路登錄即可獲得。

▲憑扭蛋殼回購香水即可獲贈愛心禮物吊飾。

在2026新的一年之初，Jo Malone London將大方送出 10,000 顆幸運香氛扭蛋，只要在1/3 – 1/31完成網路登錄憑證（https://reurl.cc/7bErol）即可造訪 Jo Malone London任一專櫃，轉出專屬你的幸運扭蛋，2/28前，憑著幸運扭蛋殼靠櫃購買任一香水（30/50/100ml），即可額外獲贈 Just Because 愛心禮物吊飾，只送不賣。

▲個人化包裝服務讓禮物變成獨一無二。

Jo Malone London 作為禮贈首選品牌，365天每一天都是禮贈時刻，品牌皆提供豐富的個人化包裝服務，可以自選盒盒形、緞帶、布章、磁鐵，為你的心意妝點加分。

▲10/10 APOTHECARY 讓你一站到位挑選到最適合的禮品與包裝。

10/10 APOTHECARY推出節慶期間限定禮盒服務，以《曙光森願》為贈禮靈感，從千元小巧選物到冬季奢華修護，讓每一份心意，都能精準傳遞給對方， 從品牌經典到自組客製，提供剛剛好的心意之選。

▲空間餘韻香氣組，3,800元。

10/10 APOTHECARY除了推出精選品牌節慶限定禮盒，同時結合櫃點人氣商品搭配之自組套組，讓你可以依據預算、香氣偏好、生活情境至收禮者個性，提供專人選禮諮詢與客製化搭配建議；即日起至2026年3月31日凡於櫃點選購禮物，單筆消費滿3,000元即可免費升級「禮盒包裝」；未滿 NT3,000元，也可以加價150元選購禮盒包裝服務，讓每一次贈禮更臻完整、充滿儀式感。