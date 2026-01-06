超迷信三大星座！TOP 1認定一種說法就會照著走　自我感覺掌控了命運

記者李薇／台北報導 圖／netflixkr IG

在理性與科學掛帥的現代社會中，仍有不少人深信「冥冥之中自有安排」，無論是出門要看黃曆、重要決定前一定要算命，甚至連感情、工作都要先問過星象，其實，從星座性格來看，有些星座天生就特別容易相信直覺、預感與各種神秘力量，以下就是公認「最迷信」的三大星座排行榜。

TOP 3：雙魚座



雙魚座向來活在感受與想像之中，對於看不見卻能感受到的能量特別敏感，他們很容易被塔羅、占星、前世今生等話題吸引，並且深信「感覺不對就是不對」，對雙魚而言，迷信並不是盲從，而是一種情緒上的依靠，只要能帶來心安，就值得相信。

TOP 2：巨蟹座



巨蟹座看似務實，內心卻非常需要安全感，因此對於傳統習俗、禁忌與長輩流傳下來的說法格外在意，像是：搬家要看日子、感情不順就怪水逆，都是巨蟹常有的行為，他們的迷信多半來自「寧可信其有」，只要能避開壞事，就願意多做一步。

TOP 1：天蠍座



說到最迷信，天蠍座絕對榜上第一，天生對神秘學、命運與隱藏真相充滿興趣，對占星、命盤、能量場的研究往往比一般人更深入，他們不是隨便相信，而是「研究後深信不疑」，一旦認定某個說法，就會完全照著走，對天蠍來說，迷信其實是一種掌控未知、理解命運的方式，也讓他們感到自己始終站在命運的上風。