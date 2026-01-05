2026短髮範本！8款韓星「好整理短髮」範本一次看　IU、Karina都剪短

文／美人圈

2026年韓國短髮趨勢正式出爐！從耳上短髮、掛耳短髮、層次短髮到鎖骨短髮通通回歸，核心關鍵字就是更講究的「輕盈、蓬鬆、自然線條」，像宋慧喬、IU、安兪真、Karina、孫藝真等韓星紛紛換上短髮，這次一起看看8款2026韓星短髮範本，看起來不僅修飾臉型、還相當好整理，想剪短、換造型的人務必收藏！

2026韓國短髮範本推薦：宋慧喬｜波波頭「耳上短髮」

如果你是五官有稜角、眉眼深邃的類型，今年非常推薦嘗試更俐落的「耳上短髮」，像是宋慧喬近期以短髮波波頭回歸，瞬間掀起話題！她這款耳上短髮以微蓬鬆的波波弧度加強對臉型的包覆度，髮尾自然內彎、線條乾淨，讓臉部輪廓更立體，整體氛圍呈現輕盈俐落、同時又帶點復古高級的氛圍。

▲宋慧喬短髮波波頭。（圖／IG@kyo1122）

宋慧喬之前更挑戰過更短的「掛耳精靈短髮」，利用服貼卻有弧度的層次、搭配自然的弧度線條，不僅巧妙修飾臉型稜角感，還創造出少年感與率性魅力。建議2026年可在表層加微燙製造光澤弧度，再以軟蠟抓出濕潤感線條，就能呈現自然慵懶又時髦的精靈系氛圍，是今年持續延燒的韓系短髮趨勢！

▲宋慧喬的掛耳精靈短髮。（圖／IG@kyo1122）

2026韓國短髮範本推薦：IU｜輕盈外翹「小貓短髮」

五官柔和或偏甜系的人，在2026很適合「輕盈短髮＋空氣瀏海」的組合。IU在最新曝光的年曆中就換上這款小貓短髮，就是典型的柔和短髮範本，髮尾乾淨俐落、微微外翹的層次輕盈，上方搭配微散空氣瀏海，使五官變得更加精緻明亮。

▲IU小貓短髮。（圖／EDAM Entertainment）

IU這款小貓短髮整體帶有小貓般的靈動、乾淨卻帶點甜美俏皮，不會過於強烈突兀，非常適合想剪短、但又怕太難駕馭的人，也是2026年溫柔系短髮的代表。

▲IU小貓短髮。（圖／EDAM Entertainment）

2026韓國短髮範本推薦：孫藝真｜極簡「掛耳一刀切」

孫藝真一向以優雅的長髮形象著稱，這次直接剪短「掛耳一刀切」瞬間登上熱搜！髮尾落在下顎線上方、帶著自然微翹的層次，讓臉型更顯立體，下巴線條瞬間升級。一刀切本身非常好整理，只要吹乾後順著耳後撥就能呈現乾淨線條感，喜歡有些弧度及線條感的話，也可以搭配平板夾或是軟髮蠟抓出外翹感，更有層次。

▲孫藝真。（圖／톱스타뉴스）

2026韓國短髮範本推薦：aespa Karina｜低層次「空氣感層次短髮」

2025夏季開始延燒的「低層次剪」持續進入2026短髮趨勢焦點！不同於過去蓬鬆度較高的厚層次，今年更強調「空氣感＋自然垂墜」，髮絲以片狀與中低層次混合呈現柔順線條，不雜亂、不厚重。Karina就是「層次剪」的最佳示範！她的層次短髮以輕微彎度搭配臉周層次修飾，整體散發高級冷淡氣質，使這款簡約氛圍的層次剪成為韓妞2026指名跟風款。

▲Karina。（圖／IG@katarinabluu）

2026韓國短髮範本推薦：IVE 安兪真｜輕慵懶「鎖骨短髮」

安兪真這款「鎖骨短髮」也是人氣超高、穩坐韓系短髮代表！乾淨利落的線條遇上自然弧度的髮尾，能完美修飾臉型比例。髮絲隨動線輕輕散落，呈現慵懶、自然的大女主氛圍，微微內彎的線條不僅耐看、實用度高，也非常適合剛開始嘗試剪短的人，不僅整理方便、出片率高，是2026必入門的安全短髮範本。

▲安兪真。（圖／IG@_yujin_an）

2026韓國短髮範本推薦：TWICE Momo｜帥氣冷豔「狼尾剪」

想從甜美轉型酷辣風嗎？2026一定要看Momo的「韓系狼尾剪」！以中短層次延伸到頸線，髮尾自然外翹營造立體空氣感，帶個性卻不會太凌亂。搭配挑染細束光或霧金髮色，整體氛圍會更冷艷俐落、氣場全開。

▲Momo韓系狼尾剪。（圖／IG@momo）

同時，Momo的這款狼尾剪透過高層次剪裁，對臉部稜角、整體臉型輪廓的修飾度極高，非常適合想嘗試帥氣短髮的人。

▲TWICE Momo。（圖／IG@momo）

2026韓國短髮範本推薦：Nana｜復古「羊毛捲耳上短髮」

Nana的齊耳短髮＋羊毛捲，是近年帶起「復古捲短髮」熱潮的關鍵！長度停在耳際，搭配明顯捲度，立刻擁有超強造型感，照片隨便拍都很好看。捲度能呈現甜美、可愛，也能配上紅唇走性感路線，自帶法式慵懶、鬆弛且迷人的氛圍，是2026年必定持續火紅的短髮趨勢。

▲（圖／IG@jin_a_nana）

2026韓國短髮範本推薦：朴珪瑛｜文青感蓬鬆「層次燙」

朴珪瑛的耳下短髮以蓬鬆但不凌亂的弧度為亮點，髮尾自然內彎、搭配輕薄瀏海，讓整體更顯溫柔知性。這款層次燙吹乾後就能維持蓬鬆度，是「懶人剪」的代表，不論上班或約會都能呈現文青氣質與柔和氛圍。視覺上有小顏效果，又不需要繁複整理，是2026年減齡短髮清單中的熱門款。

▲朴珪瑛。（圖／IG@lavieenbluu）

