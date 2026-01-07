氣溫驟降氣色差？中醫傳授「5個方法」教你養好氣血　





▲枸杞、黑芝麻都能幫助養肝，有效改善氣血不足。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫驟降，氣血更要顧好，在中醫理論中，氣血是人體健康的根本，特別是女性，養好氣血能改善膚色、增強體質、減少疲勞和痛經等問題。以下提供5個簡易方法幫助養出好氣血。

#補充補氣血食物

補氣血食物如紅棗、桂圓、枸杞、黑芝麻、當歸、紅糖，以及富含鐵質的瘦肉、豬肝、菠菜等。像是紅棗和桂圓可補血安神，枸杞養肝補腎，黑芝麻補腎養血，這些食物能提供氣血運行所需的養分，改善氣血不足的症狀。

#維持運動的習慣

建議定期運動，養成運動習慣，可以先從溫和的瑜伽、快走等溫和運動開始，運動能促進氣血循環，防止氣滯血瘀。中醫則認為「動則生陽」，適度運動能夠活化經絡，提升氣血的生成與運行。

#泡腳改善血液循環

晚上建議可以以熱水加入薑片泡腳，有效能改善血液循環，暖身驅寒，有助於氣血的順暢運行。

#保持心情愉悅

當情緒不好時，建議轉移注意力來轉換心情，中醫認為「怒傷肝、思傷脾」，壓力與負面情緒會阻礙氣血的運行，所以保持心情開朗，能讓氣血更為順暢。

#盡量在晚上11點前入睡

中醫認為子時（晚上11點至凌晨1點）是肝臟造血的最佳時段，「肝藏血」就是指肝臟功能好，氣血才能充盈，規律作息有助於調節陰陽平衡，提升身體的自我修復能力。