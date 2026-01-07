葉舒華高冷女王氣場全開！同款香水散發誘人魅惑氣息

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

韓國女團i-dle台灣成員葉舒華6日過26歲生日，近日忙於時尚封面拍攝，展現出仙氣滿分的造型，其代言品牌KLOWER PANDOR也在日前釋出全新香氛形象照，只見她一頭黑長髮中分換上性感細肩帶連身上衣，手拿黑色瓶身新香水，立刻很有巨星架勢，女王氣場全開！

這次葉舒華為KLOWER PANDOR拍攝兩張帥氣畫報，皆以黑色系穿搭與乾淨清爽的妝容，凸顯出充滿性格的女神氛圍，手上拿的香氣更是2026年全新升級的記憶香水系列「潘朵拉的秘密」，以牡丹與荔枝揭開柔美香甜的氣息，木蘭花與橙花

在中段悄然綻放，最後由鳶尾花與紫羅蘭留下細緻而堅定的尾韻，象徵熱烈卻獨立的愛戀。

而韓星宋慧喬在2026年也晉升法國嬌蘭全球品牌大使，更是首度為經典的帝王蜂印瓶拍攝全新形象照，身穿黑色上衣搭配簡約淡雅的妝容，手上環抱著限量典藏的帝王蜂印瓶，裡面更是承裝了她最愛的藝術沙龍幽夜白芷淡香精，更說道，「帝王蜂印瓶彷彿擁有生命，它是一件結合光芒、耐心和工藝的作品。我很榮幸能與嬌蘭一同致敬這款經典之作，並將它的精神分享給所有在追尋對美麗定義的人。」

身為藝術沙龍香氛系列的熱賣之作「幽夜白芷淡香精」，宛如一齣柴可夫斯基《天鵝湖》的芭蕾舞劇，充滿戲劇性的反差，造就它獨一無二的誘人張力，「一個精緻的奧秘，一道甜蜜的魔法。」嬌蘭首席調香師 帝埃里‧瓦賽（Thierry Wasser）更如此形容它，包覆著香草甜味的基調暗暗流露著白芷的清脆苦味，是一款耐人細品的層次香氣。