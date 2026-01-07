fb ig video search mobile ETtoday

葉舒華高冷女王氣場全開！同款香水散發誘人魅惑氣息

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

韓國女團i-dle台灣成員葉舒華6日過26歲生日，近日忙於時尚封面拍攝，展現出仙氣滿分的造型，其代言品牌KLOWER PANDOR也在日前釋出全新香氛形象照，只見她一頭黑長髮中分換上性感細肩帶連身上衣，手拿黑色瓶身新香水，立刻很有巨星架勢，女王氣場全開！

i-dle,葉舒華,舒華,KLOWER PANDOR,嬌蘭,宋慧喬,喬妹,香水,GUERLAIN,。（圖／品牌提供）

這次葉舒華為KLOWER PANDOR拍攝兩張帥氣畫報，皆以黑色系穿搭與乾淨清爽的妝容，凸顯出充滿性格的女神氛圍，手上拿的香氣更是2026年全新升級的記憶香水系列「潘朵拉的秘密」，以牡丹與荔枝揭開柔美香甜的氣息，木蘭花與橙花
在中段悄然綻放，最後由鳶尾花與紫羅蘭留下細緻而堅定的尾韻，象徵熱烈卻獨立的愛戀。

i-dle,葉舒華,舒華,KLOWER PANDOR,嬌蘭,宋慧喬,喬妹,香水,GUERLAIN,。（圖／品牌提供）

而韓星宋慧喬在2026年也晉升法國嬌蘭全球品牌大使，更是首度為經典的帝王蜂印瓶拍攝全新形象照，身穿黑色上衣搭配簡約淡雅的妝容，手上環抱著限量典藏的帝王蜂印瓶，裡面更是承裝了她最愛的藝術沙龍幽夜白芷淡香精，更說道，「帝王蜂印瓶彷彿擁有生命，它是一件結合光芒、耐心和工藝的作品。我很榮幸能與嬌蘭一同致敬這款經典之作，並將它的精神分享給所有在追尋對美麗定義的人。」

i-dle,葉舒華,舒華,KLOWER PANDOR,嬌蘭,宋慧喬,喬妹,香水,GUERLAIN,。（圖／品牌提供）

身為藝術沙龍香氛系列的熱賣之作「幽夜白芷淡香精」，宛如一齣柴可夫斯基《天鵝湖》的芭蕾舞劇，充滿戲劇性的反差，造就它獨一無二的誘人張力，「一個精緻的奧秘，一道甜蜜的魔法。」嬌蘭首席調香師 帝埃里‧瓦賽（Thierry Wasser）更如此形容它，包覆著香草甜味的基調暗暗流露著白芷的清脆苦味，是一款耐人細品的層次香氣。

i-dle,葉舒華,舒華,KLOWER PANDOR,嬌蘭,宋慧喬,喬妹,香水,GUERLAIN,。（圖／品牌提供）

i-dle,葉舒華,舒華,KLOWER PANDOR,嬌蘭,宋慧喬,喬妹,香水,GUERLAIN,。（圖／品牌提供）

關鍵字：

i-dle, 葉舒華, 舒華, KLOWER PANDOR, 嬌蘭, 宋慧喬, 喬妹, 香水, GUERLAIN

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補

「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補

安格斯12星座一周運勢1／5-1／11　巨蟹更清楚誰是真的支持你

安格斯12星座一周運勢1／5-1／11　巨蟹更清楚誰是真的支持你

超迷信三大星座！TOP 1認定一種說法就會照著走　自我感覺掌控了命運

超迷信三大星座！TOP 1認定一種說法就會照著走　自我感覺掌控了命運

氣溫驟降氣色差？中醫傳授「5個方法」教你養好氣血　 上班像是在「消耗人生」？中了這3點就該果斷離職 GD招牌頭巾變身華麗項鍊　鑲209克拉寶石襯天王氣勢 你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招 安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手 為何時髦精人手一條「三角圍巾」　5款保暖百搭推薦清單今冬必須擁有 亞洲首富妻閃耀AP全鑽錶　珍珠頸鍊也是最頂級

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面