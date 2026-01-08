韓妞熱推！嬌蘭、I'M MEME 推出「網紗氣墊」　肌膚越拍越亮　

▲氣墊粉餅上妝省時不費力，外出補妝也方便。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

外出一整天，最怕妝容走鐘卻沒時間重來，氣墊粉餅結合底妝與補妝的便利性，不用刷具、隨時隨地輕拍即可修飾膚況，快速恢復服貼透亮的好氣色，是忙碌日常中最省時的補妝利器。

隨著底妝科技不斷進化，氣墊粉餅早已不只是上妝工具，而是結合高效保養成分的「上妝即保養」代表。添加保濕、修護與透亮成分，讓肌膚在補妝同時維持穩定狀態；網紗設計則讓取粉更均勻、妝感更細緻，輕拍就能服貼於肌膚。透過層層疊加的拍壓方式，不僅不厚重，反而讓底妝越拍越亮，成為近年底妝趨勢關鍵。





▲嬌蘭全球代言人宋慧喬使用的正是最新推出的24K純金光透精華氣墊粉餅。

▲嬌蘭 24K純金光透精華氣墊粉餅，3,150元。

蘊含頂級白牡丹萃取，並加入黑蜂蜂蜜，為肌膚帶來上妝即養膚的加乘效果。24K純金雙面粒子的成分，能立即打造輕透水光的妝容之外，氣墊更加上全新服貼網紗技術，能方便粉底均勻沾取，更能輕鬆在臉上延展，尤其適合混和偏乾的肌膚，打造出兼具水光與奶油光感的完美妝容。

▲I’M MEME我愛神力水光網紗氣墊 SPF40 PA++，13g，790元。

添加高達69%護膚成分，包含來自阿拉斯加鮭魚的PDRN修護精華；積雪草賦予肌膚鎮靜舒緩，配合專櫃級網紗氣墊，取粉均勻薄透超貼膚，越拍越美，打造出韓妞專屬的潤澤光圈肌。