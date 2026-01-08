fb ig video search mobile ETtoday

3雙跑鞋被狂推不怕下雨還能天天穿　腳感＋顏值在線一穿直接愛上跑步

>

能跑LSD、不怕下雨，還能天天穿？這3雙跑鞋被狂推！腳感＋顏值都在線，一穿直接愛上跑步

▲三款跑鞋推薦。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

跑鞋多到眼花撩亂，不只要能跑，還要夠舒服、夠耐看、最好還能直接融入日常穿搭。現在的跑鞋早就不是運動限定，而是生活風格的一部分—晨跑、通勤、週末散步。這次要推薦的三款，從腳感到外型都在線，跑步新手會愛、資深跑者更離不開，入手後只會後悔怎麼沒早點穿上它！

温貞菱腳下選擇：New Balance 1080v15，跑步就是要舒服

如果跑鞋也有「舒服到會上癮」的等級，那New Balance 1080v15絕對榜上有名。New Balance這次攜手實力女星温貞菱，完美詮釋跑步其實可以很日常、很生活。

能跑LSD、不怕下雨，還能天天穿？這3雙跑鞋被狂推！腳感＋顏值都在線，一穿直接愛上跑步

▲New Balance 1080v15。（圖／品牌提供）

對温貞菱而言，跑步不是突破極限的舞台，而是一段留給自己的時間。穿上1080v15，她感受到的是腳步自然落地的穩定感與恰到好處的緩衝，讓身體少一點負擔，多一點專注呼吸與當下的餘裕。這份自在，來自1080v15全新升級的Infinion科技中底，透過細緻的超臨界發泡，在柔軟、回彈與穩定之間取得完美平衡，長時間跑動依然安心可靠。

能跑LSD、不怕下雨，還能天天穿？這3雙跑鞋被狂推！腳感＋顏值都在線，一穿直接愛上跑步

▲温貞菱穿上1080v15。（圖／品牌提供）

加上工程網布鞋面的貼合包覆、優化鞋領與後跟結構帶來的穩定支撐，1080v15不只是跑鞋，更像一位默默陪伴的夥伴。就像温貞菱所演繹的狀態一樣，不必用力證明，也能一直向前。

能跑LSD、不怕下雨，還能天天穿？這3雙跑鞋被狂推！腳感＋顏值都在線，一穿直接愛上跑步

▲New Balance Infinion 1080v15／4,680元。（圖／品牌提供）

晴雨無阻、首選PUMA VELOCITYNITRO™ 4 GORE-TEX

遇到陰雨、濕滑、天氣亂跳的日子，直接穿上PUMA VELOCITY NITRO™ 4 GORE-TEX，跑步行程照樣不取消。這雙根本是為「晴雨無阻派跑者」量身打造的全能型選手，也是近期最該入手的實用派跑鞋之一。

能跑LSD、不怕下雨，還能天天穿？這3雙跑鞋被狂推！腳感＋顏值都在線，一穿直接愛上跑步

▲實用派跑鞋。（圖／品牌提供）

最大亮點當然是鞋面內層搭載的GORE-TEXInvisible Fit防水薄膜。防水卻幾乎感覺不到存在感。沒有傳統防水鞋常見的厚重感與折痕問題，跑起來依舊輕盈、貼腳又透氣，防水、防風、還能呼吸，濕冷天氣照樣維持舒適狀態。腳感部分同樣不馬虎，全掌NITROFOAM™氮氣中底提供輕量又有彈性的回饋，讓日常練跑更省力；搭配PUMAGRIP高性能橡膠大底，即使遇到雨後濕滑的柏油路、河濱步道，也能牢牢抓地、不怕打滑。

能跑LSD、不怕下雨，還能天天穿？這3雙跑鞋被狂推！腳感＋顏值都在線，一穿直接愛上跑步

▲PUMA VELOCITY NITRO™ 4 GTX ／4,680元。（圖／品牌提供）

為LSD而生的緩震進階之作 ：On昂跑Cloudsurfer Max 長距離跑鞋

這雙On昂跑Cloudsurfer Max是為了「跑得久、跑得穩、跑得舒服」而生的緩震進階之作，堪稱Cloudsurfer家族裡的定心丸。CloudsurferMax承襲Cloudeclipse的高緩震血統，搭載CloudTec Phase®結構與Helion™超級發泡中底，採用無推進版設計，讓每一步都自然滾動、不硬推。

能跑LSD、不怕下雨，還能天天穿？這3雙跑鞋被狂推！腳感＋顏值都在線，一穿直接愛上跑步

▲Cloudsurfer Max 長距離跑鞋。（圖／品牌提供）

細緻的中底孔隙帶來快速又溫和的回饋，加上家族中最厚實的中底配置與6mm足跟差，腳感柔軟卻不拖泥帶水，長距離跑完雙腳依然在線。細節同樣加分：優化鞋眼片、加厚針織鞋舌提升包覆穩定度，工程網布鞋面配上低彩度配色與跳色LOGO，跑完直接穿去喝咖啡也毫不違和。

能跑LSD、不怕下雨，還能天天穿？這3雙跑鞋被狂推！腳感＋顏值都在線，一穿直接愛上跑步

▲On昂跑Cloudsurfer Max／6,280元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
小嫻母親過世！奔醫院悲痛道別　登台演出喊話：妳女兒很棒
好市多宣布調漲會員年費　4月起統一漲至1500元
原始連結

關鍵字：

周刊王, 跑鞋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補

「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

星巴克聯名《怪奇物語》！把顛倒世界變成隨行杯　角色杯塞收藏控暴動

星巴克聯名《怪奇物語》！把顛倒世界變成隨行杯　角色杯塞收藏控暴動

3雙跑鞋被狂推不怕下雨還能天天穿　腳感＋顏值在線一穿直接愛上跑步 曖昧退流行？2026約會關鍵詞「Clear-Coding」：喜歡就說、不喜歡也別拖 小S二女兒 Lily接下迪奧彩妝大使　上台緊張到「嘴唇都在抖」 韓妞熱推！嬌蘭、I'M MEME 推出「網紗氣墊」　肌膚越拍越亮　 上班像是在「消耗人生」？中了這3點就該果斷離職 馬年限定精品包！Balenciaga機車包新成員、Chloé Spin搭小馬吊飾超喜慶 冷氣團來襲記得「最暖蓋被法」　專家：別穿太厚睡覺

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面