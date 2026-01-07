小S二女兒 Lily接下迪奧彩妝大使　上台緊張到「嘴唇都在抖」

▲Lily許韶恩堪稱最強台灣星二代。（圖／翻攝自IG/lilyhsuuuu、品牌提供，以下同）

小S二女兒許韶恩（Lily）今（7日）以 2026 迪奧台灣彩妝形象大使身分，出席「迪奧癮誘粉漾系列」記者會，去年剛滿 18 歲的她，對於首次擔任國際精品品牌形象大使直呼「非常榮幸」，站上舞台時雖難掩緊張，卻依舊展現超甜的少女魅力。

Lily 分享自己與迪奧彩妝的緣分其實相當深厚，第一次與媽媽小S一同出席活動就是同品牌唇膏活動，她也坦言，私下即使素顏，出門前一定會擦唇釉，「我真的很喜歡水光透亮、嘴唇看起來水嘟嘟的感覺。」她透露自己最喜歡的色號是 041 蜜桃粉，覺得顏色非常少女、自然又有水潤感，直言「很適合日常生活，出門一定要擦唇彩。」

▲Lily精緻五官搭配修長身材，相當搶眼。

除了唇釉外，Lily 也分享了自己最愛的癮誘粉漾香氛就是「粉漾玫瑰」，融合玫瑰、荔枝與淡淡奶香，聞起來甜而不膩。她也透露接下新身分後，妹妹許老三也很常跑進她房間玩唇彩，就乾脆讓妹妹自己挑一支，最後她選了淡淡的粉色，上學可以擦，非常適合她。

首次以形象大使身分站上舞台，Lily 坦承當下非常緊張，甚至嘴唇都在微微發抖。幸好出門前媽媽小S特地為她打氣，叮嚀她「加油、放輕鬆就好」，讓她安心不少。

▲Lily最愛唇彩色號是#041。

至於隨身必帶的包包清單，她笑說一定會放唇彩、香水和小鏡子，「吃完火鍋可以噴香水，小鏡子則是用來確認牙齒有沒有卡東西。」展現既真實又可愛的一面，也讓現場氣氛輕鬆不少。





▲許韶恩也是黛安芬城市律動系列代言人。