馬年限定精品包！Balenciaga機車包新成員、Chloé Spin搭小馬吊飾超喜慶

記者鮑璿安／綜合報導

2026年即將迎來馬年，而精品品牌也紛紛推出限定系列應景，象徵馬到成功的一年，從包款到服飾鞋履應有盡有，Balenciaga帶來超大手寫體 Balenciaga Paris 印花；Chloé則將標誌性手袋Spin 裝點上喜慶的金色，讓人沉浸在過節氛圍中。

▲ Le City East-West ；鞋履也用獨家配色重製。（圖／品牌提供）



Balenciaga 2026 新年系列把節慶氛圍拉進上海街景，由攝影師 John Yuyi 實地拍攝形象短片與影像，找來馬思純、楊超越、陳飛宇與創作者碳酸、JM 一起演繹。單品則主打可直接上身的運動套裝、T-Shirt、連帽衫與圍巾，視覺重點是醒目的 超大手寫體 Balenciaga Paris 印花，同時也有刺繡標識的寬領 Polo、運動皮夾克與棒球帽等層次單品，部分款式更以全幅標誌打造漸變效果，讓「Logo」變成穿搭主角。包款方面推出以淺灰色 Arena 皮革打造的 Le City East-West，延續品牌經典 City 系列語彙又更俐落好搭；鞋履也用獨家配色重製，像是 Hamptons 運動鞋帶來米白、紅、灰配色，鞋帶還有紅色塗鴉字樣，Track 運動鞋則推出白、紅、灰、黑等選擇，最後再用紅色水鑽愛心、幸運馬蹄鐵等包飾收尾，把過年該有的「討喜」做得很 Balenciaga。





▲黑金配色的 Paddington 鎖頭包；Spin 小號手提包推出淺金色與杏仁糖色，鏈條上結合 「Chloé」 字母與馬形徽標 。（圖／品牌提供）

Chloé 馬年限定系列以「駿馬」象徵自由與力量，呼應女性以沈靜卻自在的姿態穿梭世界，並把馬年意象收進品牌一貫的簡約輪廓與經典配件裡。系列色調用熱烈紅、溫柔裸色與復古牛仔藍組合，讓新年氛圍不流於直白，而是更法式、更耐看。成衣從短袖上衣、針織到丹寧都涵蓋日常需求；包款同樣把代表作端上桌，Spin 小號手提包推出淺金色與杏仁糖色，鏈條上結合 「Chloé」 字母與馬形徽標，走動時自帶靈動光澤；黑金配色的 Paddington 鎖頭包與 Bowling 包也同步登場，用更摩登的方式把節日感拉滿。