fb ig video search mobile ETtoday

馬年限定精品包！Balenciaga機車包新成員、Chloé Spin搭小馬吊飾超喜慶

>

記者鮑璿安／綜合報導

2026年即將迎來馬年，而精品品牌也紛紛推出限定系列應景，象徵馬到成功的一年，從包款到服飾鞋履應有盡有，Balenciaga帶來超大手寫體 Balenciaga Paris 印花；Chloé則將標誌性手袋Spin 裝點上喜慶的金色，讓人沉浸在過節氛圍中。

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲ Le City East-West ；鞋履也用獨家配色重製。（圖／品牌提供）

Balenciaga 2026 新年系列把節慶氛圍拉進上海街景，由攝影師 John Yuyi 實地拍攝形象短片與影像，找來馬思純、楊超越、陳飛宇與創作者碳酸、JM 一起演繹。單品則主打可直接上身的運動套裝、T-Shirt、連帽衫與圍巾，視覺重點是醒目的 超大手寫體 Balenciaga Paris 印花，同時也有刺繡標識的寬領 Polo、運動皮夾克與棒球帽等層次單品，部分款式更以全幅標誌打造漸變效果，讓「Logo」變成穿搭主角。包款方面推出以淺灰色 Arena 皮革打造的 Le City East-West，延續品牌經典 City 系列語彙又更俐落好搭；鞋履也用獨家配色重製，像是 Hamptons 運動鞋帶來米白、紅、灰配色，鞋帶還有紅色塗鴉字樣，Track 運動鞋則推出白、紅、灰、黑等選擇，最後再用紅色水鑽愛心、幸運馬蹄鐵等包飾收尾，把過年該有的「討喜」做得很 Balenciaga。

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲黑金配色的 Paddington 鎖頭包；Spin 小號手提包推出淺金色與杏仁糖色，鏈條上結合 「Chloé」 字母與馬形徽標 。（圖／品牌提供）

Chloé 馬年限定系列以「駿馬」象徵自由與力量，呼應女性以沈靜卻自在的姿態穿梭世界，並把馬年意象收進品牌一貫的簡約輪廓與經典配件裡。系列色調用熱烈紅、溫柔裸色與復古牛仔藍組合，讓新年氛圍不流於直白，而是更法式、更耐看。成衣從短袖上衣、針織到丹寧都涵蓋日常需求；包款同樣把代表作端上桌，Spin 小號手提包推出淺金色與杏仁糖色，鏈條上結合 「Chloé」 字母與馬形徽標，走動時自帶靈動光澤；黑金配色的 Paddington 鎖頭包與 Bowling 包也同步登場，用更摩登的方式把節日感拉滿。

關鍵字：

馬年限定, Balenciaga, Chloé, 新年系列, 精品包款

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

ET Fashion

推薦閱讀

「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補

「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補

安格斯12星座一周運勢1／5-1／11　巨蟹更清楚誰是真的支持你

安格斯12星座一周運勢1／5-1／11　巨蟹更清楚誰是真的支持你

氣溫驟降氣色差？中醫傳授「5個方法」教你養好氣血　

氣溫驟降氣色差？中醫傳授「5個方法」教你養好氣血　

超迷信三大星座！TOP 1認定一種說法就會照著走　自我感覺掌控了命運 你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招 安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手 上班像是在「消耗人生」？中了這3點就該果斷離職 為何時髦精人手一條「三角圍巾」　5款保暖百搭推薦清單今冬必須擁有 躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質 擺脫比較焦慮！「3個方法」教你穩定心態、不被他人評價左右

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面