上班像是在「消耗人生」？中了這3點就該果斷離職

記者鮑璿安／綜合報導

新的一年到來，不少人都在審視現狀試圖做出改變，當你開始懷疑「我是不是該離職了？」其實往往不是一時情緒，而是身體和生活正在替你發出警訊。其實是否該換工作不一定取決於薪水高低，而是你在這份工作裡，還能不能持續成長、保持健康與感覺被尊重。以下整理出3個最常見、也最值得警惕的訊號，若你中了兩項以上，可能就該認真思考下一步。

看不到未來，也學不到新東西

如果你每天都在重複同樣的工作，沒有新的挑戰，主管也沒有要栽培你的意思，甚至升遷管道不透明、職位永遠卡死，久而久之你會發現自己停在原地，能力沒有被拉高，履歷也很難加分。當你開始覺得自己只是「耗時間換薪水」，而不是在累積資歷時，就代表這份工作可能已經無法再帶你往前走。

身心健康明顯被消耗

包含長期過勞、睡不好、焦慮、週日晚上開始恐慌、甚至身體常出現頭痛胃痛等壓力反應，都是很典型的警報。工作再重要，也不該用健康交換，尤其當你已經嘗試調整作息、改變工作方法或跟公司溝通，但狀況仍沒有改善，這就不是你的抗壓性問題，而是環境本身正在拖垮你。很多人離職後才發現，原來自己不是不努力，而是真的撐太久。

價值觀不合，努力也得不到尊重

比如公司文化充滿內耗、推卸責任、無止盡加班卻不被肯定，或你明明付出很多，卻總被忽視、被當成理所當然。當你開始對工作失去熱情，對同事或主管產生強烈厭煩感，甚至覺得自己變得不像自己，這代表你在這裡不只是在工作，而是在消磨自信。若一份工作讓你越來越懷疑自己，那離開也許不是逃避，而是止損。