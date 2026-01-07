fb ig video search mobile ETtoday

擺脫比較焦慮！「3個方法」教你穩定心態、不被他人評價左右

▲▼擺脫比較焦慮！「3個方法」教你穩定心態 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲只和自己比較是一種高度自律的溫柔。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每天滑著社群媒體，我們很容易被他人的生活牽著走。不知不覺中，別人的一句話、一個動態，就動搖了原本的自信與節奏。其實，真正讓人強大的關鍵，不在於贏過多少人，而在於能否穩穩地站在自己的位置，只和過去的自己比較。

▲▼擺脫比較焦慮！「3個方法」教你穩定心態 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#先看清「比較焦慮」從哪裡來

被別人動搖，往往不是因為對方真的比較好，而是我們把他人的結果，錯當成衡量自我的標準。每個人的背景、資源、都不同，用同一把尺去量，注定不公平。當你意識到「我現在的焦慮，其實來自比較，而非現實威脅」，就已經跨出不被動搖的第一步。

#建立只屬於自己的指標

與其問「我是不是比他差」，不如改問「我有沒有比昨天更好」。可以是情緒更穩定、做事更有效率，或是少了一次內耗。把注意力放在可控的進步上，而非不可控的他人評價，心自然不容易被拉走。建議定期記錄自己的成長軌跡，哪怕很小，都是向前。

▲▼擺脫比較焦慮！「3個方法」教你穩定心態 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#不被外界噪音而改變目標

適度遠離讓你產生自我懷疑的人事物，是一種成熟的自我保護。這不是逃避，而是選擇把能量留給重要的事，當你清楚自己要走的方向，外界的聲音就只會是參考而已。

關鍵字：

標籤:比較焦慮, 自信心, 自我成長, 心理健康, 正向思考

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

