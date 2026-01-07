為何時髦精人手一條「三角圍巾」　5款保暖百搭推薦清單今冬必須擁有

fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

「三角圍巾」基本上就是冬季版本的頭巾、絲巾，由羊絨、羊毛等材質製成，同時保有造型與保暖功能。像是宋慧喬先前在慶生時便以三角圍巾造型掀起話題；西方名人包括Dakota Johnson、Kendall Jenner……也在近期街拍中示範了三角圍巾的穿搭。

為何時髦精人手一條三角圍巾？

輕巧不厚重

三角圍巾和一般長圍巾有什麼區別？主要有兩個優勢，一是「輕巧不厚重」，三角圍巾比起長圍巾更輕便，體積小卻能有效遮擋住頭部、頸部，不戴時收進包包也方便。

一秒拯救無聊穿搭

三角圍巾的使用方式可以很隨心所欲！無論當作頭巾、披肩都行，由於在整身穿搭中佔比較小，選擇鮮艷的顏色也不突兀，反倒很有亮點，只要靈活運用在日常的基礎裝扮中，也能營造出天天換新衣的新鮮感！

5款三角圍巾推薦

The Row，1,300美元

The Row的三角圍巾可說是時尚圈的大紅人，Dakota Johnson、Kendall Jenner圍的正是The Row的三角圍巾，此外，Jennie也曾在私下穿搭中圍上，明星們都在搶這一條！而目前官網上提供的這一款更強調了兜帽的廓形，採用100%羊絨質地細膩柔軟，實搭度100分。

Celine，NT$28,000

Celine冬季新品當中藏著這一款三角圍巾，正漸漸的吸引關注，它由75%羊絨和25%絲綢製作，尖端飾有凱旋刺繡，粗織毛線的紋理顯得圓潤可愛，總共推出白色、灰色，以及編輯最喜歡的寶石藍色！

COS

極簡控愛牌COS也掌握了三角圍巾的精緻風格，輕薄簡約的三角巾輪廓，綁起來更具皺褶感，可以作為小披巾或是領巾，無論性別都能自在駕馭出高級感。

TOTEME

本就以絲巾單品收獲人氣的TOTEME，在冬季將羊毛材質注入三角形輪廓裡，採用較大的面積，隨意的圍繞頸部、或是直接平鋪上肩，皆相當有法式慵懶的氛圍。

Jacquemus

Jacquemus三角圍巾同樣由100%羊絨製作，尺寸更為小巧，在三角形的鈍角尖端有著同色系的刺繡標誌，推薦給喜歡低調風格的你。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

注意到或穿搭起這些珠寶了嗎？你已經搶先走在2026年的主導趨勢上

2026 這樣穿搭！12 星座年度運勢 × 幸運色解析，把好運穿在身上才是真時髦

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 保暖, 三角圍巾

氣溫驟降氣色差？中醫傳授「5個方法」教你養好氣血　

氣溫驟降氣色差？中醫傳授「5個方法」教你養好氣血　

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

安格斯12星座一周運勢1／5-1／11　巨蟹更清楚誰是真的支持你

安格斯12星座一周運勢1／5-1／11　巨蟹更清楚誰是真的支持你

