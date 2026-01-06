安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手

▲安海瑟薇擔任寶格麗最新Serpenti系列廣告女主角演繹新品。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）擷取靈蛇意象的Serpenti Viper系列發表6款新作，透過組合式蛇鱗與簡潔蛇首造型，展現抽象而極簡的當代風格，且金質鍊節以柔和弧度貼合肌膚，在裝飾與實穿之間取得平衡，品牌代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）套上貼身的高領黑裝，親自上陣演繹新珠寶，盡顯時髦魅力。





▲安海瑟薇佩戴寶格麗Serpenti Tubogas系列黃K金鑲鑽項鍊，1,209,000元。

全新寶格麗Serpenti Viper系列新添極簡版的18K金鍊墜，約76,500元便能入手，是最佳入門款，另有蛇首與尾端的部位皆密鑲鑽石的繞頸項鍊與長耳環，與日常服裝亦能完美搭配；白K金版本則將首尾鑲鑽的設計延伸至墜飾項鍊與圈形耳環之中，而長耳環採全鑲鑽的華麗設計，提供豐富選擇。





▲寶格麗Serpenti Viper系列項鍊18K金款（左）76,500元，18K白金鑲鑽款（左）192,000元。





▲寶格麗Serpenti Viper系列白K金鑲鑽耳環（左）630,000元，18K金鑲鑽款284,800元。

香奈兒（CHANEL）近日則宣布葛萊美獎提名創作歌手暨品牌大使葛蕾西亞伯拉罕（Gracie Abrams），成為COCO CRUSH 高級珠寶系列全新形象繆斯，由她展演此系列新作，首波曝光為一款貼合頸部的柔軟頸鍊，襯托她的自信美感。





▲葛蕾西亞伯拉罕成為香奈兒COCO CRUSH系列珠寶最新形象大使。（圖／香奈兒提供）