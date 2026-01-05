Tiffany 迷你鑰匙鍊墜好甜　點綴粉紅藍寶石吸睛

▲Tiffany Knot 18K玫瑰金鑲嵌粉紅藍寶石迷你鑰匙鍊墜，108,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

為迎接 2026 農曆新年，Tiffany & Co.（蒂芙尼）推出全新農曆新年形象廣告，以充滿想像力的飛馬意象結合品牌經典珠寶系列，並發表全新Tiffany Knot迷你鑰匙粉紅藍寶石鍊墜，傳遞喜悅與希望，不僅可當新年亮眼配件，作為西洋情人節贈禮也別具意義，即起於大中華地區專門店搶先全球販售。





▲Tiffany 2026農曆新年形象視覺以飛馬為主題呈現Knot手環。

靈感取自1889年典藏設計的Tiffany Knot 系列，象徵愛情中恆久且緊密的連結，新款Tiffany Knot迷你鑰匙鍊墜以18K玫瑰金打造並鑲嵌粉紅藍寶石，個性中帶有甜蜜氣息，與即將到來的西洋情人節與農曆新年氣氛完美呼應。此外，Tiffany為農曆新年形象廣告加入飛馬元素，源自品牌高級珠寶暨珠寶首席藝術長Nathalie Verdeille創意指導下打造的胸針作品，以兼具力量與優雅的飛馬，象徵不斷向前的能量。





▲寶格麗Divas’ Dream 18K玫瑰金鑲飾珍珠母貝、明亮型切割粉紅色藍寶石與鑽石特別版項鍊，183,200元。（圖／翻攝寶格麗官網）

粉紅珠寶魅力十足，寶格麗（BVLGARI）經典扇型珠寶Divas’ Dream吊墜項鍊便有不少鑲嵌粉紅藍寶石的設計，其中一款特別版項鍊鑲嵌珍珠母貝、粉紅色藍寶石與璀璨的明亮型切割鑽石，排列出獨特山形紋路，更添個性美感。