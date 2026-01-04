Seiko幾何稜角機械錶重生　東京地平線成面盤美景

▲Seiko靈感來自東京市中心繁茂森林的King Seiko VANAC設計系列SLA095J1腕錶，87,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko誕生於1970年代的King Seiko VANAC設計系列，以鮮明的幾何稜角與多面切割設計著稱，去年此經典作重返品牌陣容，品牌於2026年初始推出兩款搭配通過LWG（皮革工作組織）認證永續皮革錶帶的新錶，以「東京地平線」為主題，其中SLA095J1腕錶以深綠色面盤呈現，靈感取自東京市中心廣闊的森林與綠地空間。面盤上的橫向條紋紋理，彷彿將都會建築的節奏與自然的律動融為一體，展現充滿生命力的現代氣息。





▲King Seiko VANAC設計系列深棕色面盤的SLA093J1腕錶，靈感源自東京都會的都市花園秘境，87,000元。

另一款King Seiko VANAC設計系列新錶SLA093J1，採用深棕色面盤靈感來自隱身於都市繁華之中的城市花園，濃郁而內斂的棕色調演繹高樓輪廓與大地色系交錯的景象。兩款腕錶皆延續VANAC 經典面盤結構，時標設置於嵌入式的獨立環上，營造出鮮明的景深效果，12點鐘時標與秒針配重所呈現的V字造型，也巧妙呼應系列名稱的字首；而機芯出自Seiko雫石高級時計工坊，皆搭載具72小時動力儲存的8L45自動機械機芯。





▲Oris Big Crown × Cervo Volante聯名錶採用永續來源鹿皮製作的錶帶，81,500元。（圖／Oris提供）

瑞士品牌Oris也強調永續發展，自2022年起與瑞士永續鹿皮品牌Cervo Volante攜手合作，最新力作為Orsi Big Crown × Cervo Volante聯名錶，以Hölstein日落為主題，推出使用經生態平衡管控取得的瑞士鹿皮製成的全新焦糖橘棕色錶帶，面盤也呈現焦糖橘棕漸層色調，內載Calibre 754自動上鍊機芯，具時、分、秒、指針式日期顯示功能，隨錶附贈鹿皮製的旅行收納袋，皮革材料同樣來自瑞士政府保護阿爾卑斯山林生態平衡執行的鹿群控管計畫，所產生的棄置鹿皮被Cervo Volante化為神奇，實踐永續概念。

